Brusque vira e derrota Figueirense em pleno Orlando Scarpelli na estreia do estadual

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Catarinense, disputada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis

O Figueirense estreou com perda no Campeonato Catarinense 2017. A equipe alvinegra sofreu derrota para o Brusque neste sábado (28), no estádio Orlando Scarpelli, pelo marcador de 2 a 1. Com o resultado, o Brusque quebra um tabu de 10 anos sem vencer o Figueira em Florianópolis e divide a liderança com o Avaí, que também venceu na rodada de sábado.

Na segunda rodada, o Figueirense vai a Joinville buscar recuperação quando enfrenta o time da casa, na quarta-feira, às 21h00. O Brusque busca a segunda vitória no torneio ao receber o Criciúma na quinta-feira, às 19h30.

O primeiro tempo foi de pouco futebol no estádio Orlando Scarpelli. O público apareceu timidamente, assim como as chances de gol. O Brusque mostrou organização e compactação para não facilitar ao adversário mais tradicional. O goleiro do Figueira trabalhou em dois lances para evitar o perigo.

Do outro lado do campo, os alvinegros não criavam oportunidades de perigo à meta do Brusque. Somente no último lance do primeiro tempo, em cruzamento da esquerda, a zaga não conseguiu cortar, Anderson Aquino dominou no peito, colocou na grama e arrematou. A bola foi no canto, rasteira e o Figueirense saiu em vantagem: 1 a 0 aos mandantes no Orlando Scarpelli.

No início do segundo tempo, o cruzamento veio da direita e Bill cabeceou com estilo, mas o goleiro Rodolpho saltou para o canto e fez grande defesa para evitar a ampliação do placar. O Figueirense teve seu momento melhor na partida, mas não aumentou a contagem no score. Do outro lado, o Brusque buscou o empate. 1 a 1 aos 26 do segundo tempo em gol marcado por Michel Douglas, que demonstrou tranquilidade para finalizar no canto.

Em cruzamento de Carlos Alberto no fim de jogo, aos 37 minutos, o Brusque ganhou um pênalti por toque no braço do defensor do Figueira. Apesar da reclamação local, a bola foi colocada na marca decisiva. Assis cobrou com categoria, deslocando o goleiro Luís Carlos e garantindo a virada ao visitante: 2 a 1. O Brusque fechou o seu time com a entrada do zagueiro Alexandre no lugar de Pedrinho e protegeu o placar a seu favor até o apito final.