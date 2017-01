Flamengo e São Caetano voltam a se enfrentar na Copa São Paulo

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior disputada no Estádio Rochdale, em Osasco.

Flamengo e São Caetano entram em campo pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e prometem confronto interessante. Na noite desta sexta-feira (13), às 21h, as equipes irão se enfrentar novamente e apenas um poderá conquistar a vaga para as oitavas de final. Na fase de grupos, os times empataram em 1 a 1.

Na segunda fase, o Flamengo enfrentou o Nacional-SP e garantiu uma vitória tranquila contra o time de São Paulo, vencendo por 6 a 0 e eliminando o time paulista. Já o São Caetano enfrentou o Goiás na segunda fase, vencendo por 2 a 1 com vitória apertadíssima e gol aos 48 minutos do segundo tempo.

As equipes que irão se enfrentar nesta sexta possuem jogadores velozes, assim como o banco recheado de jogadores bons que compõem o elenco dos dois times. A característica principal é um jogo rápido e com bastante jogadas, mas com um equilíbrio devido ao mesmo estilo.

Quem passar neste confronto enfrenta Bragantino ou Cruzeiro, que disputam a vaga no mesmo dia, às 19h. A partida das oitavas de final ainda não tem data, local ou horário definidos.

O rubro-negro é o atual campeão da Copa São Paulo e busca o segundo título seguido na competição. Já o São Caetano visa sua primeira conquista da Copinha.

Alto número de gols por partida pode assustar São Caetano

Os Garotos do Ninho não perdem tempo quando se trata de gol. No total, são 14 gols em quatro partidas, o que fez o Flamengo liderar a chave pelo saldo de gol. O nome que não sai da cabeça da torcida é o de Vinicius Júnior, que está fazendo excelentes partidas.

Na primeira etapa da Copinha, o jogador anotou dois gols e uma assistência. Já na segunda fase, Vinícius deu assistência para três dos seis gols contra o Nacional. Enquanto isso, a equipe de São Paulo sofreu cinco gols, sendo quatro apenas na fase de grupos. Por outro lado, o ataque também funcionou bem e foi eficiente, marcando dez vezes.

Popoca classifica confronto como "duríssimo"

Após a vitória por 6 a 0 diante do Nacional, o treinador Gilmar Popoca falou sobre o animador desempenho da equipe, mostrando confiança em seu elenco: "O que eu sempre faço questão de repetir para esses meninos é que, acima de tudo, nós somos uma equipe. Transferir esse pensamento para dentro de campo é fundamental para que tenhamos sucesso em nossos objetivos. Fico muito feliz, porque, na minha opinião, a construção desse placar largo surgiu a partir da nossa coletividade. Assim, as individualidades aparecem de forma natural. Me agrada muito ver nossa equipe atuando dessa forma e estou muito satisfeito".

Popoca aproveitou para lembrar que, apesar da grande goleada, o caminho do Flamengo não é fácil e o São Caetano pode dar trabalho mais uma vez ao rubro-negro. "Todos nós sabemos que a comemoração vai só até a hora que deitarmos para dormir. Estamos focados no São Caetano, uma equipe duríssima e que já enfrentamos na primeira fase. Mas estamos no caminho certo, e vamos de passo em passo rumo à conquista dos nossos objetivos", disse o treinador.

Vitórias nos acréscimos

O Flamengo fez algumas partidas acirradas e só garantindo a vitória nos acréscimos, assim como o São Caetano, que busca ganhar e virar o jogo no final das partidas. Além de ser uma característica forte de ambas as equipes, decidir o jogo no final da partida é importante, principalmente na fase mata-mata, quando clubes deixam o campeonato pela derrota mesmo depois de uma bela partida.