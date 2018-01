Jogo Flamengo x Cabofriense AO VIVO online pelo Carioca

Google Plus

Ainda sem poder contar com os titulares, que completaram uma semana de pré-temporada, e ainda sem Marlos Moreno que não foi regularizado, novamente o Flamengo jogará repleto de reservas e jogadores das categorias de base.

O Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 0 na primeira rodada, no estádio Raulino de Oliveira, com time recheado de jogadores das categorias de base. Destaque para Jean Lucas. Já a Cabofriense estreou empatando com o Bangu por 1 a 1.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe a partir de agora o tempo real da partida entre Flamengo x Cabofriense, válida pela segunda rodada da Taça Guanabara. A bola rola às 20h15 (de Brasília), no estádio da Ilha do Urubu. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!