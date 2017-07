Fluminense confirma jogo contra Atlético-GO no Maracanã

Foto: Divulgação/Fluminense FC

O Fluminense confirmou nesta segunda-feira (31) que o jogo contra o Atlético-GO será no sábado (5), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Ainda nesta segunda, o presidente Pedro Abad havia confirmado esses detalhes durante coletiva no CT, mas faltava o aval do time goiano.

A princípio, a partida contra o Atlético-GO estava marcada para segunda-feira (7), às 20h, no Giulite Coutinho. Porém, com o adiamento da partida contra a Ponte Preta para quarta-feira (9), o jogo contra o time goiano teria que ser antecipado.

Ao Fluminense só restou trabalhar com a data de sábado, já que o Flamengo joga no Rio de Janeiro, domingo (6), às 11h, e o GEPE não tem como fazer a segurança de dois jogos no mesmo dia.