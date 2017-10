Recordar é viver: há oito anos, primeiro Fla-Flu internacional terminava empatado sem gols

Google Plus

Sem os principais jogadores, Fluminense e Flamengo empataram sem gols no jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. Há oito anos, os clubes realizaram o primeiro clássico internacional da história do confronto. Na próxima quarta-feira (25), se reencontram para o segundo, desta vez pelas quartas de final do mesmo torneio.

Usando o time reserva para priorizar o Campeonato Brasileiro, onde era lanterna, o Tricolor segurou o Rubro-Negro, que mesmo sem Adriano, poupado, colocou duas bolas da trave, mas não tirou o zero do placar. O jogo de volta aconteceu no dia 26 e o empate por 1 a 1, gols de Roni e Denis Marques, classificou o Fluminense para a próxima fase.

Como foi a partida?

O primeiro tempo teve amplo domínio do Flamengo, que criou muitas chances, mas não conseguiu o gol. Logo aos 3 minutos, Dênis Marques puxou conta-golpe rápido, Everton Silva cruzou e o mesmo Dênis Marques cabeceou, a bola bateu na trave e Rafael espalmou para longe no rebote. Aos 9, mais uma bola na trave. Airton chutou rasteiro de fora da área e a bola explodiu no poste. O goleiro Rafael ficou só olhando.

O Fluminense, com apenas um atacante e quatro volantes, criava muito pouco. O goleiro Bruno apenas assistia ao jogo. Do outro lado, Willians conseguia bons desarmes e Emerson era a melhor referência na frente. O gol, no entanto, não saiu.

O Flamengo voltou para a segunda etapa criando ótima chance. Aos 7 minutos, Pet recebeu na entrada da área, bateu de canhota, a bola desviou na barriga de Emerson e foi defendida pelo goleiro Rafael com o pé direito.

Com o time muito recuado, Renato Gaúcho resolveu colocar mais um atacante. Maicon entrou na vaga de Maurício aos 10 minutos. Aos 17, o goleiro Bruno teve trabalho ao defender falta de João Paulo com o pé.

Aos 20, Andrade tentou a primeira cartada trocando Dênis Marques por Maxi no ataque. Aos 24, Pet soltou uma bomba de fora da área e Rafael salvou. O jogo seguiu sem grandes chances até o fim. Um Fla-Flu morno mesmo na primeira vez do clássico numa competição internacional oficial.