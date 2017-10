Fluminense joga mal, sofre gol no início e empata com Bahia em confronto direto

INCIDENCIAS: 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, partida realizada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Na mesma situação no Brasileirão, Fluminense e Bahia ficaram no empate por 1 a 1, na tarde deste domingo (29), no Maracanã, pela 31ª rodada. Os baianos saíram na frente com Edigar Junio, mas o Flu arrancou o empate com Gustavo Scarpa.

O resultado não foi bom para nenhum dos dois. Fluminense e Bahia agora somam 39 pontos, mas caíram uma posição cada e agora ocupam a 14ª e 13ª posição, respectivamente. Ambos continuam ameaçados pelo rebaixamento, com apenas quatro pontos acima do primeiro time dentro do Z-4.

Na próxima rodada o Fluminense tem clássico contra o Botafogo, sábado (4), às 19h (de Brasília), no Engenhão. Antes, na quarta-feira (1), tem decisão contra o Flamengo, às 21h45, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana. Já o Bahia recebe a Ponte Preta na Fonte Nova, domingo (5), às 18h.

Bahia sai na frente, mas Scarpa empata e Jean evita virada do Flu

O Bahia começou surpreendendo e abrindo o placar no Maracanã logo com três minutos de jogo. Zé Rafael fez jogada individual pelo meio e desmontou todo o sistema defensivo do Fluminense, e serviu Edigar Junio que chutou na saída de Diego Cavalieri e balançou as redes.

Após sofrer o gol no começo do jogo, o Fluminense sentiu e começou a dar espaços para o Bahia, demonstrando muita desorganização e errando muitos passes. Com apenas 15 minutos já deu para ouvir as primeiras vaias e a vítima foi Marcos Junior, que com 12 minutos teve a chance de empatar mas finalizou muito mal.

Custou tempo, mas aos poucos o Fluminense foi se organizando em campo e conseguiu empatar aos 31 minutos. Marlon cruzou pela esquerda, a bola passou por todo mundo na área e sobrou com Gustavo Scarpa que puxou para a perna direita e bateu cruzado. O camisa 10 não quis comemorar com a torcida, que o vaiava minutos antes.

Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Depois de empatar a partida, o Fluminense cresceu no jogo e quase conseguiu a virada. Aos 43 minutos, Marlon acertou novo cruzamento pela esquerda e Henrique Dourado cabeceou no canto, mas Jean defendeu. Pouco depois, aos 45, Hernane perdeu a bola no ataque e o Flu saiu em contra-ataque. Gustavo Scarpa arriscou de fora da área e o goleiro do Bahia fez outra grande defesa para deixar o placar em igualdade no primeiro tempo.

Bahia segura Flu e arranca empate

O nível do jogo caiu no segundo tempo. Uma das poucas chances do Fluminense foi ainda aos 10 minutos, em cobrança de falta de Sornoza que o goleiro Jean foi salvar. O Bahia respondeu no minuto seguinte em chute cruzado de Matheus Sales, mas Hernane não conseguiu completar.

Com exceção desses lances, o segundo tempo em sua maioria foi morno. O Bahia conseguiu esfriar o Fluminense, que só conseguiu levar perigo outra vez aos 35 minutos em finalização de fora da área de Wellington Silva.

A situação do Bahia ficou mais complicada quando Matheus Sales foi expulso direto aos 40 minutos após dar carrinho por trás em Marlon. O time baiano ficou com um a menos por quase 10 minutos, mas não foi ameaçado pelo Fluminense que tentou buscar a virada através de cruzamentos sem sucesso.