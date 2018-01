Oficial: Fluminense anuncia contratação do goleiro De Amores

O Fluminense anunciou oficialmente a contratação de Guillermo De Amores, nesta segunda (22), por empréstimo de um ano e com direito de compra. O goleiro, de 23 anos, foi destaque nas categorias de base da seleção uruguaia, sendo vice-campeão da Copa do Mundo sub-17 e sub-20. Em 2013, foi eleito o melhor goleiro do Mundial.

Em 2017, De Amores defendeu o Liverpool, do Uruguai, e enfrentou o Fluminense na primeira fase da Copa Sul-Americana, chamando a atenção com boas atuações e grandes defesas, evitando um resultado maior para o Flu.

Em janeiro deste ano, De Amores entrou em acordo para rescindir o contrato com o Liverpool devido a atrasos salariais. O goleiro acertou com o Boston River, também do Uruguai, mas o contrato previa liberação em caso de proposta do exterior.

Além do Fluminense, De Amores também foi sondado por times da Espanha e Itália, mas optou pelo Flu porque ficou interessado na oferta salarial e também viu oportunidade de maior exposição em ano de Copa do Mundo.