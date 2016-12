Taison comenta possível retorno ao Internacional: "Vou tentar de todas as maneiras"

(Foto: Divulgação/Internacional)

Ex-jogador do próprio Internacional, o atacante Taison é o nome mais especulado até então, sobre contratações para a temporada 2017. Em meio as especulações, o jogador compareceu ao evento Lance de Craque organizado por D'alessandro, na última quarta-feira (21), no estádio Beira-Rio. Ao falar sobre um possível retorno, Taison se mostrou disposto a fazer um grande esforço para voltar a vestir a camisa do Inter.

"Não posso falar que sim e nem que não, vou voltar para Ucrânia e conversar com o Shakhtar. Não tem problema nenhum jogar a Série B pelo Inter, é o clube que eu amo, que me deu tudo que eu tenho até hoje, mas não posso falar nem que sim, nem que não. Então vamos esperar as coisas acontecerem com o tempo, e esperar que possam acontecer da melhor maneira. Minha vontade é muita, por mim, já estaria no Inter", disse Taison.

O jogador ainda comentou sobre a dificuldade de negociar com os ucrânianos:

"Os ucrânianos são duros para negociar, mas eu tenho só mais 1 ano de contrato e se eles não me liberarem agora, eu posso no meio do ano assinar um pré contrato, a minha vontade é voltar. A minha condição é essa, renovar com o clube e eles me emprestarem pro Inter, que nem eles fizeram com o Nem agora, que vai para o São Paulo, eles podem fazer comigo. Não depende só de mim, mas vou tentar de todas as maneiras", acrescentou.

Ao ser perguntado se aceitaria uma renovação com o clube ucrâniano por quatro anos para poder jogar 2017 pelo Inter, o jogador respondeu: "A gente renova, não tem problema nenhum".

A janela de transferência da Europa abre dia 1 de janeiro e vai até 31 de março, e em janeiro o jogador voltará para ucrânia com seus advogados para negociar. O Internacional fará sua primeira partida oficial na temporada no dia 29 de janeiro, na abertura do Campeonato Gaúcho, diante do Veranópolis no estádio Antônio David Farina.