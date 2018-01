Inter reforça time feminino com treinadora e camisa 10 do Grêmio

Foto: AGFF/Bola em Jogo

O time feminino do Grêmio teve duas baixas na tarde desta quarta-feira (10). A treinadora Patrícia Gusmão e a camisa 10 Karina Balestra deixaram o time tricolor para fazerem parte do elenco do Internacional em 2018. Além dos dois destaques, a zagueira Carol Gomes e a atacante Shasha, vice-artlheira do Gauchão, também foram contratadas. As três jogadoras já foram anunciada oficialmente.

Gusmão é ex-jogadora. Começou a jogar no Inter como volante aos 17 anos e atuou na posição durante 8 anos. Entretanto, a carreira como treinadora começou no time rival. Patrícia esteve a frente do Grêmio no Brasileirão e Gauchão de 2017. No primeiro, foi rebaixada para o Brasileirão A2, mas chegou a final do campeonato estadual, quando perdeu o titulo nos pênaltis para o Internacional. Na volta para o time colorado, será auxiliar técnica de Tatiele Silveira, também ex-jogadora.

Karina Balestra também já passou pelo time colorado antes. A primeira vez foi de 1997 a 2003 e a segunda em 2007. Depois, jogou três temporadas na Coreia do Sul, onde foi campeã nacional em 2010. Além desse, também traz no curriculo uma medalha de ouro do Pan-Americano de 2003, 11 títulos gaúchos, uma Copa do Brasil e um compeonato paulista. Com a camisa do Grêmio, Karina atuou no Brasileirão e Gauchão 2017, em que foi artilheira do campeonato.

Em virtude da desvalorização do futebol femino, Karina e Patrícia possuem um outra trabalho. As duas são sociais em uma escolhinha de futebol mista na capital gaúcha. Também, jogaram juntas em São Paulo e estavam no elenco da Seleção Gaúcha Feminina, como jogdora e treinadora, respectivamente.

Elenco 2018 do Internacional:

Contratações: Leidi Machado (Corinthians/Audax), Layssa Cristina (Ceilândia-DF), Shasha (Grêmio), Júlia Lordes (Chapecoense/ADELL), Kimberlyn Damares Brandino (Portuguesa), Carol Gomes (Grêmio), Karina Balestra (Grêmio).

Renovações: Paloma Melo, Mylena, Gabi Luizelli, Fernanda Delazere, Paloma Castro, Maria Júlia Amaral, ThessaTayná, Luana Liberato, Daniella Zanolla, Ana Clara Estevas.