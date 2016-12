Palmeiras acerta renovação de contrato com Alexandre Mattos por duas temporadas

Mattos continuará no comando do Verdão (foto:Willian Pereira / VAVEL Brasil)

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato do diretor de futebol Alexandre Mattos. O dirigente assinou por duas temporadas com o Verdão.

Mattos exaltou o trabalho feito na gestão Paulo Nobre e espera manter o projeto "Renovar por mais dois anos com o Palmeiras me traz uma satisfação enorme e, acima de tudo, uma responsabilidade muito grande. As duas primeiras temporadas foram ótimas, conquistamos títulos importantes, e agora precisamos continuar com o mesmo trabalho, com a mesma dedicação, para que o Palmeiras possa seguir neste grande momento.”

Alexandre Mattos junto com Cícero Souza foram fundamentais para a reconstrução do Palmeiras, os dois comandantes chegaram no começo de 2015 e montaram um elenco para lutar por títulos, após o ano de 2014 em que a equipe quase foi rebaixada.

Além de Mattos, Cícero Souza continuará no Palmeiras. O diretor de futebol elogiou o trabalho feito pelo companheiro " O Cícero é um cara muito importante no dia a dia do clube e, juntos, pudemos contribuir com as recentes conquistas da equipe. Espero que a partir de 2017 possamos melhorar ainda mais essa parceria e ajudar o Palmeiras cada vez mais.”

Alexandre Mattos conquistou três títulos do Campeonato Brasileiro, um pelo Palmeiras e dois pelo Cruzeiro, nas temporadas 2013 e 2014, uma Copa do Brasil em 2015, pelo Palmeiras e um Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro.