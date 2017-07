Cuca esclarece situação de Felipe Melo no Palmeiras: “Deixei-o à vontade para seguir a carreira dele”

Cuca esclareceu situação de Felipe Melo em entrevista neste domingo (Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

Após o triunfo por 2 a 0 sobre o Avaí na noite deste sábado (29),em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca mostrou-se otimista pelo futuro do Palmeiras no torneio nacional. Em entrevista pós-jogo, o treinador do Verdão fez uma breve análise da vitória e ainda projetou um segundo turno mais favorável para a equipe paulista; para Cuca, caso o Palmeiras chegue aos 35 pontos nesta primeira metade do Brasileiro, as expectativas palmeirenses tomarão "outra direção" nas rodadas restantes.

"Acho que foi um jogo bem controlado, com dinamismo bom no primeiro tempo. Jogamos sem o primeiro volante porque sabíamos que o Avaí viria bem fechadinho. Tivemos chances, marcamos os gols. No último lance do primeiro tempo, o Avaí tem um jogador expulso e volta se defendendo ainda mais. E aí criamos pouco, o jogo não ofereceu risco e administramos. (...) Foi uma vitória de um primeiro tempo muito bem jogado. Serve para fortalecer ainda mais a equipe vindo de uma sequência boa de resultados no Campeonato Brasileiro. Estamos na quarta colocação, faltam dois jogos. Se vencermos, chegaremos a 35 pontos e as coisas passam a ter outra direção", declarou Cuca.

O treinador do Palmeiras ainda confirmou que pretende usar grande parte da formação palmeirense deste sábado na Copa Libertadores da América. Em confronto decisivo, o Verdão encara o Barcelona de Guayaquil nas oitavas de final do torneio continental no dia 9 de agosto.

"Vou para o jogo com uma grande base dela (formação deste sábado). Em jogos como esse, você testa e vê como o time se comporta sem o primeiro volante. Vamos fazer testes no próximo jogo. Depois, vou poupar parte do time contra o Atlético-PR", acrescentou o comandante palmeirense.

Cuca e Felipe Melo em treinamento realizado no dia 16 de maio (Foto: Divulgação/Cesar Greco/AG Palmeiras)

Questionado pela imprensa, Cuca não conseguiu fugir de um dos principais assuntos da semana no Palmeiras: Felipe Melo. Em meio à especulações sobre polêmicas internas, o volante foi afastado do elenco do Verdão na última sexta-feira (28), antes do confronto contra o Avaí. Cobrando explicações, a principal torcida organizada do Palmeiras emitiu nota oficial na manhã deste sábado sobre o assunto Felipe Melo; para o grupo de palmeirenses, o volante seria "o torcedor em campo".

Ao final de entrevista pós-jogo, Cuca alegou que o afastamento foi fruto de uma incompatibilidade tática do Pitbull com seu esquema de jogo. O treinador declarou ter deixado Felipe “à vontade” para seguir carreira em outro clube e ainda garantiu que a decisão foi tomada em conjunto com a diretoria alviverde.

“É um jogador que só jogou em grandes clubes, tanto no Brasil quanto no exterior. Jogou na Seleção, disputou a Copa do Mundo, jogou em alto nível em grandes equipes. É um grande jogador, e é natural que este tipo de jogador, com a personalidade grande e forte, não se contente com uma ou outra situação de não estar jogando. Em uma conversa aberta, eu antecipei os problemas e o deixei à vontade para seguir a carreira dele, que vai ser brilhante. Não foi afastado. No que penso de equipe e composição de meio e ataque, como jogo, não encaixo a titularidade dele, a princípio. No futuro, isso iria dar problema, não tenho dúvida e ele também não. A decisão foi tomada em conjunto com o Alexandre Mattos e com o presidente”, finalizou o treinador.

Com 27 partidas pelo Palmeiras e dois gols marcados, o contrato de Felipe Melo com o Verdão estende-se até 2019. Tendo atuado em apenas cinco jogos no Brasileiro deste ano, Felipe ainda pode ser transferido a outro clube da primeira divisão em 2017 - o limite para imposto pela CBF para trocas entre clubes da Série A numa mesma temporada é de seis partidas.

O próximo compromisso do Palmeiras está marcado para esta quarta-feira (2). Em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo no Estádio Nilton Santos.