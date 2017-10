Moisés exalta vitória do Palmeiras e acredita em possível briga pelo título: "Fazemos nossa parte"

Foto: (Divulgação / Getty Imagens)

Em Porto Alegre, o Palmeiras derrotou o Grêmio, que poupou seus titulares para a decisão de quarta-feira (25) pela Libertadores. Os 3 a 1 no placar, deixa o Verdão a seis pontos de distância do líder, Corinthians, que ainda encerra a rodada contra o Botafogo.

Moisés, autor do segundo gol da partida, uma pancada no gol de Paulo Victor, mandou um recado para torcida, empolgada com as boas sequências de jogos: “O torcedor do Palmeiras pode ficar muito feliz, o das outras equipes eu não sei como vai ficar, mas para a gente é importante estar vencendo, mas o Corinthians ainda tem um jogo, a gente não sabe o que vai acontecer, o importante foi que a gente fez a nossa parte, como temos feito, agora a gente vai poder descansar e dependendo do resultado de amanhã, a gente entra de vez nessa briga”.

Essa foi a terceira vitória consecutiva do time, todas após a chegada de Alberto Valentim a frente da equipe. E camisa 10 palmeirense só tem a elogiar no novo comandante: “É um excelente treinador, que tem ideias muito positivas, está fazendo um grande trabalho, tem fome de trabalhar, um cara que estuda, muito positivo. Se a gente for consultado, é claro que a gente vai falar a verdade, que é um treinador que a gente confia e que a gente acredita no trabalho a médio e longo prazo”.

Moisés também comentou como ele e seus companheiros se identificaram tão rápido com os planos de Valentim, demonstrando resultado de imediato: “Realmente é surpreendente, a gente assimilou muito rápido as ideias do Valentim e não que as do Cuca estavam erradas, não é isso, só que a gente precisava dar uma resposta para a gente mesmo. A gente já vinha tendo uma melhora com Cuca, acabou que a gente deu duas derrapadas e agora com o Alberto a gente tinha que procurar evoluir, ouvir o que ele tinha de ideias e assimilar o mais rápido possível, porque o time necessitava dar uma resposta, necessitava de vitórias. Ele tem nos passado muita confiança, trabalhado muito a posse de bola, fazendo dois ou três toques rápidos, todo mundo aparecendo bem, assimilando muito bem e ele tem méritos nessa nossa campanha a partir do jogo contra o Atlético-GO”.

Todos os gols, saíram no segundo tempo da partida, o meia declarou a conversa no vestiário para o time ter alcançado as redes na etapa final: “Alberto pediu que a gente tivesse um pouco mais de calma no último terço do campo, porque no primeiro tempo a gente conseguiu chegar no campo adversário, mas não tivemos chances reais, uma ou duas apenas, mas tivemos muitas possibilidades de colocar o companheiro na cara do gol, de ter alguém melhor para finalizar, e isso foi o que a gente fez no segundo tempo, a gente procurou ser mais efetivo nessa parte do campo”.

Vindo de um longo período de lesão, Moisés vem ajudando seus companheiros desde sua volta, com seu bom futebol que o levou a ser um dos destaques do título nacional do ano passado. Feliz pelo resultado contra os gaúchos, o mesmo comentou a boa fase que vive novamente: “Fico feliz de estar conquistando marcas boas aqui. A equipe fez um bom jogo, conseguiu um bom resultado, agora é esperar o fim da rodada. Nosso pensamento é o G4, vamos esperar o fim da rodada para ver quantos pontos ficamos atrás do líder”.

Próximo jogo do alviverde é contra o Cruzeiro, jogo que, amém de marcar a volta ao Aliianz Parque, pode diminuir diferença para líder para três pontos.