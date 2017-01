Santa Cruz define estádio Grito da República, em Olinda, como local da pré-temporada

Foto: Genival Fernandes/Especial à VAVEL Brasil

A temporada 2017 vai começar diferente para o Santa Cruz. Isso acontecerá não só pela chegada de reforços e saída dos principais atletas que estiveram no clube nos últimos anos, mas também pelo local escolhido para pré-temporada do elenco tricolor. Após seis iniciando o ano em Chã Grande, no interior de Pernambuco, o elenco coral vai fazer os primeiros trabalhos do ano em Olinda, mais precisamente no recém-inaugurado estádio Grito da República.

Em acordo com a prefeitura de Olinda, o espaço será cedido ao clube coral por 12 dias. Em troca, o Santa arcará com benfeitorias como pinturas, manutenção do gramado e melhorias, principalmente nos vestiários.

Vale ressaltar que o estádio não dispõe de refletores, ou seja, os treinos terão que acontecer exclusivamente de dia, abdicando dos trabalhos noturnos.

Prevista para iniciar na próxima quarta-feira (04), a pré-temporada coral deve ir até o dia 16 de janeiro. Após essa data, o clube retorna ao Arruda, onde vai encerrar a preparação visando o primeiro desafio da temporada, a disputa da 'Taça Asa Branca', que será decidida em partida única contra o Paysandu, no próprio Arruda.

Até o primeiro confronto da temporada, os torcedores do Mais Querido esperam o anuncio de alguns nomes por parte da diretoria para o elenco suprir as carências oriundas de tantas perdas significativas que aconteceram após o fim da última temporada, uma vez que nomes como Tiago Cardoso, João Paulo, Keno e Grafite, além de outros, foram para outras equipes e apenas se realizou duas contratações até o momento.

Superstição

Tem quem acredite que a cidade de Chã Grande foi um dos fatores que contribuíram para o sucesso coral nos últimos anos. Com a pré-temporada sendo realizada no interior desde 2011, ano que marcou a volta por cima tricolor no cenário futebolístico, foi criado toda uma mística em torno da situação.