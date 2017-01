Correndo contra o tempo para formar o elenco, Santa Cruz oficializa mais dois jogadores

(Foto: Divulgação/Santa Cruz)

Nesta quarta-feira (4), o Santa Cruz anunciou em uma rede social as contratações do meia Thiago Primão e do zagueiro Jaime. Os jogadores já posaram com a camisa do time da capital pernambucana e em breve serão apresentados.

Com um elenco ainda pequeno e contando com muitos atletas da base, a diretoria coral vem trabalhando forte neste início de ano para deixar o técnico Vinícius Eutrópio com um plantel maior e com mais capacidade para disputar as competições.

Meio-campo de 23 anos e natural de Curitiba-PR, Thiago Primão já passou por clubes como Coritiba e Atlético Goianiense, e participou da disputa da Série C do ano passado pelo Botafogo-SP. O atleta chega com contrato até o final do Campeonato Brasileiro da Série B deste ano.

Já o zagueiro Jaime, de 26 anos, que começou a carreira na Portuguesa, mas já atuou até pelo Nacional, de Portugal, defendeu o Figueirense na primeira parte do ano passado, mas foi emprestado ao Joinville para disputar a Série B. O jogador chega com contrato até o fim de 2017.

A reapresentação do Santa ocorreu nesta quarta-feira e já contou com a presença dos novos contratados. O clube iniciou os trabalhos para a disputa das várias competições que terá neste ano. Além do Brasileiro da Série B, o Tricolor do Arruda tem o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

A expectativa é de que mais jogadores cheguem para reforçar o elenco coral no mês de janeiro, já que a equipe só conta com 21 atletas no momento, sendo 11 da base. Apenas o goleiro Júlio César e o zagueiro Danny Morais não se reapresentaram hoje. Outro ponto observado hoje foi a volta do lateral-direito Nininho, o atleta passou 2016 longe do Arruda, mas como tem contrato, se apresentou normalmente para a atividade.