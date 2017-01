Santa Cruz goleia Agap em jogo-treino e torcida aprova atuação

Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz

Se quinze dias atrás o Santa Cruz praticamente chegou a estar sem elenco, atualmente a situação não é mais essa. Muitas caras novas foram contratadas e somente aos poucos o torcedor coral vai se familiarizar com tanta novidade de uma temporada para outra, algo que não aconteceu de 2015 para 2016.

A primeira oportunidade de ver de perto alguns dos recém-contratados aconteceu nesta terça-feira (10), em um jogo-treino marcado com a equipe do AGAP, no Estádio Grito da República, em Rio Doce. O torcedor coral compareceu em grande número e ficou satisfeito com a exibição dos atletas, que golearam o adversário por 3x0. A falta de ritmo de jogo alinhado com a ausência de entrosamento entre os atletas sem dúvida pesou nas atuações, mas nada que impedisse o tricolor de iniciar a temporada com o pé direito.

(Foto: Rafael Contente/VAVEL Brasil)

O time que começou jogando tinha a presença de sete dos contratados e foi composto por Júlio César, Vítor, Bruno Silva, Jaime, Eduardo, Wellington, David, Thiago Primão, Thomás, William Barbio e André. Com poucas chances de gol no primeiro tempo, apenas uma bola na trave do zagueiro Jaime e o gol marcado de penâlti pelo meia Thomás, que se destacou na primeira etapa, são dignos de registro.

Na volta do intervalo, dez mudanças foram feitas, mantendo apenas o goleiro Júlio César no time; Nininho, Walter, Lucas, Gabriel Valles, Lucas Gomes, Marcílio, Léo Costa, Everton Santos, Williams Luz e Adriano foram as novidades para os 45 minutos finais. O placar logo foi ampliado quando o argentino Valles arriscou com a direita e contou com a ajuda do goleiro para fazer o segundo do Santa Cruz. O terceiro veio de um velho conhecido do torcedor coral, o lateral cria da base tricolor, Nininho, que após jogada com o meia Léo Costa, colocou a bola no fundo da rede, fazendo a festa da torcida em Olinda.