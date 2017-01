Santa Cruz anuncia volante Elicarlos como reforço para 2017

Foto: Reprodução/Santa Cruz

O Santa Cruz anunciou, nesta quinta-feira (12), a contração do volante Elicarlos. O vínculo com o jogador vai até o fim de 2017. Já conhecido da torcida pernambucana, o atleta é o décimo terceiro reforço coral para a temporada e deve se juntar ao elenco para iniciar os treinamentos ainda nesta semana, no Estádio Grito da República (Olinda-PE).

Aos 31 anos, Elicarlos iniciou sua carreira no Porto (PE) e teve boa passagem pelo Cruzeiro, onde conquistou dois títulos estaduais. Ele ainda jogou pela Chapecoense, fazendo 42 jogos e marcando um gol. Elicarlos é conhecido em Pernambuco por sua longa estadia no Náutico, time pelo qual teve duas passagens e marcou 11 gols. Em 2016, ele atuou pelo Figueirense junto ao técnico Vinícius Eutrópio, atualmente no Santa, e foi um dos destaques da equipe apesar do rebaixamento para a Série B.

O interesse do Santa Cruz no jogador partiu do técnico coral e Elicarlos chega ao Arruda como homem de confiança de Vinícius Eutrópio. A contratação do volante faz parte da reformulação do elenco, que foi desmontado no fim da última temporada. O jogador chega ao clube como peça importante do recém-formado grupo tanto por sua experiência e habilidade, quanto por conhecer muito bem o futebol pernambucano.

O Santa Cruz, que perdeu seus principais líderes após o rebaixamento para a segunda divisão, ganha uma referência dentro de campo. O anúncio de Elicarlos concretizou a décima terceira contratação do Santa para 2017, sendo o segundo da sua posição a chegar ao Arruda.

O elenco coral iniciou a pré-temporada no Estádio Grito da República, em Olinda, no dia 4 de janeiro. O primeiro compromisso amistoso será contra o Paysandu, no Estadio do Arruda, no próximo dia 21. A partida será um confronto entre o campeão da Copa do Nordeste 2016 e o campeão da Copa Verde 2016.