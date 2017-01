Santa joga mal, mas arranca empate fora de casa contra Campinense na estreia do Nordestão

A fase de grupos da Copa do Nordeste começou com tudo. Um dos jogos da primeira rodada marcou o confronto que reeditava a final do ano passado. No estádio Amigão, em Campina Grande, Paraíba, Campinense e o atual campeão Santa Cruz se enfrentaram, dessa vez com elencos bem diferentes dos que jogaram na última decisão. E a partida terminou empatada por 1 a 1, com gols contra de Bruno Silva para o Campinense e Léo Costa de pênalti para o Santa.

O resultado final foi considerado bom para o time coral pelas circunstâncias do jogo, jogando fora de casa e sendo pressionado quase que o jogo inteiro, chegando inclusive a sair atrás no placar. O Santa agora entra em campo no próximo domingo (29), quando enfrenta o rival Náutico, na Arena Pernambuco, ás 16h (Recife) pela 1ª rodada do hexagonal do título do Campeonato Pernambucano. Já o Campinense volta suas forças para o Paraibano, onde enfrentará o Internacional-PB no Almeidão em João Pessoa.

O primeiro tempo começou com o Santa tentando surpreender o Campinense com a velocidade dos seus atacante E em uma das poucas chances do time tricolor nos primeiros 45 minutos, André Luiz, logo no primeiro minuto, recebeu bola cruzada por Vitor na área, e sozinho, frente a frente com o goleiro Gledson, velho conhecido da torcida pernambucana, chutou por cima.

A partir dos 10', as fragilidades das duas equipes, ocasionada pela falta de entrosamento, devido aos muitos reforços, foi mostrada em campo. Muitos passes errados, o que dificultava a chegada dos times ao ataque, com o Campinense mantendo posse de bola, mas sem muito resultado. Mas aos 30', o time rubro-negro mostrou as garras. Gilmar, o melhor em campo no primeiro tempo, arriscou de fora da área, para grande defesa do goleiro Júlio César, colocando pra escanteio.

O Campinense continuava pressionando, principalmente pelo lado direito, onde Vitor tinha muitas dificuldades para acompanhar os atacantes paraibanos. O centro-avante Casagrande, que já teve passagens pelo futebol pernambucano, aproveitou uma dessas falhas do lateral tricolor, foi até a linha de fundo, cruzou bola razante e Augusto, mesmo se esforçando, só conseguiu dar um carrinho na bola sem muita força, que bateu na trave, para a lamentação da torcida raposeira.

Vitor continuava sofrendo com a velocidade de Gilmar, que aos 34', tabelou com Casagrande e chutou cruzado, raspando a trave de Júlio. A resposta coral à pressão da Raposa demorou a acontecer, mas quando chegou, levou muito perigo, com chute de Everton Santos, para a grande defesa do goleiro rubro-negro, finalizando o primeiro tempo com o placar de 0x0, que foi considerado lucro pelo time tricolor.

O panorama mudou na segunda etapa. Mesmo ainda melhor, o Campinense sentiu a parte física pelo ínicio de temporada, assim como a Cobra Coral, o que obrigou os técnicos Vinicius Eutrópio e Sérgio China a fazerem mudanças nos seus times logo no ínicio dos 45 minutos finais. Com isso, o jogo ficou mais pesado, com os dois times cometendo muitas faltas.

Só aos 39', a primeira oportunidade. E ela veio com gol. Lessinho, aproveitando o evidente ponto fraco do Santa em todo o jogo, as laterais, cruzou bola forte, para cabeçada de Augusto pro meio, que encobriu Júlio César. Bruno Silva de forma bizarra, sozinho, cabeceou a bola contra o próprio matrimônio, para a alegria da torcida da casa.

O gol fez com que o Santa buscasse sair pro jogo. Não demorou muito para que isso desse resultado, Augusto, que participou do primeiro gol, derrubou Eduardo Brito na área em jogada que não oferecia perigo. Pênalti que Léo Costa cobrou com maestria, empatando o placar em Campina Grande. O Campinense ainda tentou com Lessinho aos 48', mas o goleiro tricolor garantiu o resultado com grande defesa.