Em jogo de duas viradas, Santa Cruz bate Central e conquista primeira vitória no Pernambucano

Atacante Everton Santos foi o grande destaque da equipe coral (Foto: Divulgação / Santa Cruz)

Pela terceira rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, que já teve ontem (8), vitória do Salgueiro fora de casa sobre o Náutico, Central e Santa Cruz se enfrentaram na noite desta quinta-feira (9), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, com mando do time caruaruense, devido a não liberação do estádio da Patativa, o Lacerdão. Em jogo emocionante, o Santa virou no final e venceu por 4x2 com dois gols de Everton Santos.

Com o resultado, o Santa chega aos 5 pontos e ultrapassa o Sport, que tem um jogo a menos, ficando na segunda colocação. O Santa Cruz agora volta suas atenções para a Copa do Nordeste, onde enfrenta o Uniclinic, enquanto o Central terá dez dias até enfrentar o Salgueiro, novamente pelo Campeonato Pernambucano.

O jogo começou com bastante erros por parte das duas equipes, que não conseguiam acertar passes e lançamentos e não ofereciam perigo às metas adversárias. O Santa até chegava perto da área, mas errava na última bola e não conseguia finalizar. Só aos 9' a primeira oportunidade. Altemar passou com velocidade, recebeu bom passe na esquerda e fez cruzamento perfeito para Gildo. O centro-avante alvinegro, sozinho, cabeceou fraco, para sorte de Júlio César, que encaixou sem problemas.

Quem não faz, leva. Esse é um dos lemas mais conhecidos no mundo do futebol. E foi assim que aconteceu. O Santa, que acordou depois da chance perdida pelo time centralino, conseguiu uma falta que Léo Costa, principal destaque da equipe na temporada, cruzou no segundo pau. Everton Santos, com a força de um chute, cabeceou forte, sem dar chance de reação de Murilo, que só olhou a bola entrando, no gol que abriu o placar na Arena.

Marcar o primeiro gol, só fez com que a Cobra Coral crescesse ainda mais na partida, e impusesse seu ritmo, fazendo com que o time tricolor começasse a controlar o jogo. Tanto que até Vitor, que costuma chegar pouco ao ataque, cruzou para André Luís, que bateu para o gol, mas Murilo pegou sem muitas dificuldades. Cinco minutos depois, nova chance desperdiçada por Thomás, que chutou prensado. Bola saiu raspando a trave.

Ainda atordoado com o gol sofrido, o Central procurava se organizar, mas tinha dificuldades, já que os atacantes Anderson Lessa e Gildo, tinham que voltar para a buscar a bola, ficando distantes do gol do Santa. Uma das poucas alternativas eram as bolas paradas e foi assim que Altemar quase marcou em falta de longe. Mas foi quando o Central conseguiu trocar passes, que saiu o gol de empate. Aos 42', Manteiga lançou na grande área. Lessa recebeu sozinho e não teve dúvidas, dominou no peito e meteu uma bicicleta, marcando uma verdadeira pintura, decretando o empate da Patativa.

O segundo tempo se iniciou como terminou o primeiro, com o Central mandando no jogo, contando com a ótima atuação de Ailton que aos 7', enfiou bola primorosa para Gildo, que bateu cruzado. A bola bateu na trave e rolou em cima da linha, mas não entrou. Logo depois, Jailson recebeu sozinho, mas se enrolou com a bola, perdendo grande oportunidade de virar o jogo.

Manteiga, fazendo grande partida, cruzou para Vágner Rosa, o volante cabeceou e a bola bateu na mão de Anderson Salles, mas o árbitro mandou seguir. Aos 21', a virada merecida veio. Altemar cobrou falta e Léo Costa desviou com a mão, o juiz prontamente apontou para a marca da cal, marcando pênalti. O mesmo Altemar cobrou, deslocando Júlio César para virar o jogo para a Patativa. 2x1.

Não restou outra alternativa ao Santa, senão partir pra cima, mesmo que atabalhoado, enquanto o Central procurava se segurar. Até que aos 40', David sofreu falta na entrada da área. Anderson Salles cobrou com perfeição, empatando a partida. A virada não demorou a acontecer, Everton Santos pegou rebote dentro da área e virou a partida. Jogo emocionante. Aos 48', com o Central já abatido, Willian Barbio encerrou a vitória coral. Final de 4x2 e vitória tricolor.