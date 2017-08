Paysandu aproveita falhas do Santa Cruz, vence de virada e abre vantagem para degola

O Paysandu mesmo sendo jogando fora de casa, contra o Santa Cruz nesta terça-feira (1). Na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, o Papão venceu de virada no final da partida quebrou sequência de duas derrotas seguidas. Venceu por 1 a 2, com gols de Ayrton e Bergson. Ricardo Bueno fez pelo time Coral. Com a derrota, o Santa Cruz se distancia cada vez mais do G4.

Com a vitória, o time de Belém do Pará chega aos 23 pontos e segue na 14ª posição. Os tricolores na 15ª colocação e permanecem com os mesmos 23 pontos ganhos.

Os times voltam a campo, pela 19ª rodada do Brasileiro Série B, no final de semana. Os pernambucanos vão enfrentar o Juventude, no Alfredo Jaconi no sábado (5), às 16h30, enquanto os paraenses recebem, no mesmo dia e horário em casa, o Figueirense, no Mangueirão.

Corais encontram dificuldades na armação, mas saem na frente do Papão com penalidade

No primeiros minutos do primeiro tempo, o Santa Cruz começou com dificuldades para quebrar as linhas de marcação do Paysandu, o time da Curuzu fechava bem os espaços contra a ofensiva coral. E o Paysandu com a postura de surpreender o Santa com contra ataques. O primeiro lance perigoso veio aos 5 minutos com Bruno Paulo tentando encontrar Tiago Costa na esquerda, mas o lateral acaba não indo na jogada. Torcida não gostou e protestou contra o lateral tricolor. Aos 11 minutos, Bruno Paulo novamente: atacante faz tabela com Ricardo Bueno e invade a área, mas a zaga do Paysandu afastou bem o lance de perigo.

A primeira chegada do Paysandu foi aos 15 minutos com atacante Bérgson, na cobrança de falta, mas a bola acabou subindo demais. O Papão chegou com muito perigo a meta do Santa Cruz. Jogador do Paysandu cruzou no pé de Rodrigo, o atleta fez o giro e Anderson Sales apareceu na hora certa para salvar os corais. O Paysandu chegou com perigo nas bolas paradas. E novamente em uma cobrança de falta, o lateral do Paysandu cobrou bem e Julio Cesar apenas torceu para bola não entrar.

As duas equipes erraram bastante passe tentando ligação da defesa com o ataque.Thiago Primão mandou a bola para Bruno Paulo, mas adiantou demais. E aos 36 minutos, árbitro marcou pênalti para o Santa Cruz. O atacante André Luís cruzou na área e Peri subiu com Ricardo Bueno, mas acabou tocando a bola com o braço. Na cobrança com muita categoria, Ricardo Bueno abriu o placar para o Tricolor, na Arena de Pernambuco. Na comemoração, os jogadores demonstraram apoio ao meia Léo Lima.

Nos minutos finais da primeira etapa, atrás do placar, o Paysandu tentou com Gualberto, o zagueiro tocou para Rodrigo e tabelou com Renato Augusto, o meia lançou Anselmo, mas a bola acabou parando em Julio Cesar. A equipe de Marquinhos Santos pressionou o time de Givanildo Oliveira, mas sem sucesso.

Júlio Cesar é expulso, Santa Cruz falha bastante e Paysandu vira

O começo da segunda etapa foi bastante movimentado. No primeiro lance da partida, Magno tentou passe para Bergson, e Alex Travassos cortou com o braço. Na cobrança de falta, Ayrton mandou no canto e empatou o jogo na Arena de Pernambuco. Com 5 minutos, o goleiro Júlio César foi expulso, após contra-ataque rápido do Paysandu, Bergson arrancou em velocidade e foi derrubado pelo goleiro. Que entrou no lugar foi o goleiro Jacsson no lugar de Bruno Paulo. O time do Pará tomou conta do jogo, dominando todas as ações da partida e o time coral não consegue fazer uma troca de passe.

Na metade do segunto tempo, o Tricolor do Arruda tentou com Ricardo Bueno tabelando com Nininho na pequena área, mas cometou falta em Perema. A equipe do Papão chega com tranquilidade na área do Santa. O atacante Rodrigo passou fácil pela marcação e arriscou chute, mas pegou mal na bola. O time da Curuzu vai aproveitando os espaços dado pelos pernambucanos.

Na reta final, a equipe de Givanildo tenta chega com lançamentos, mas sem nenhum perigo na meta do goleiro Emerson. Mas aos 40 minutos, Bergson fez bela jogada e tocou para Anselmo, que devolveu para Bergson virar a partida na Arena de Pernambuco.