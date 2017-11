Constantino Jr assume candidatura no Santa Cruz após desistência de Antônio Luiz Neto

Santa Cruz/Divulgação

A menos de dez dias das eleições à Presidência do Santa Cruz, Antônio Luiz Neto, candidato da situação, alegou problemas de saúde e retirou seu nome da chapa “Construindo com a Força da União”. O atual diretor de futebol e vice-presidente executivo, Constantino Junior assume o seu lugar na disputa. A mudança foi confirmada pelo site oficial do clube, ontem (27).

A composição da chapa permanece a mesma. Tônico Araújo será o candidato a vice-presidência e Alírio Morais como presidente do Conselho Deliberativo. A oposição tem duas chapas lançadas. O consultor de marketing Albertino dos Anjos e o economista Fábio Melo são os outros candidatos.

Constantino também passou por problemas de saúde nesse ano de 2017, inclusive chegou a se desligar do clube por dois meses devido a um pólipo intestinal que o deixou na UTI por 15 dias. Além da chapa da situação, as eleições à Presidência do tricolor contarão com duas chapas de oposição. “Muda Santa Cruz” e Santa Cruz do Povo”.

"A mudança está confirmada. Antônio alegou problemas de saúde e temos que entender isso. Um motivo maior. Constantino Júnior passa a ser o candidato", afirmou João Caixeiro.

Constantino poderá falar como candidato oficial nesta terça-feira (28), às 9h30, quando concederá entrevista coletiva ao lado de Tonico Araújo, candidato à vice-presidente, Alirio Moraes, atual presidente, e Antônio Luiz Neto, nome que irá substituir.