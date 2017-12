Em busca de reforços, Santa Cruz anuncia atacante Robinho, ex-Ceará

Robinho ficará até o fim da Série C 2018 (Foto: Christian Alekson/CearaSC.com)

O atacante Robinho, de 22 anos, foi anunciado nesta sexta-feira (22) pelo Santa Cruz como mais um reforço para a temporada. Ponta é o 1º da sua posição a chegar ao Arruda para 2018, e se junta aos recém contratados Augusto e Renato Palm (zagueiros), Paulo Henrique (lateral-esquerdo) e Jorginho (volante) para compor o elenco coral na próxima temporada. O atacante chega ao Santa Cruz por meio de um empréstimo junto ao Ceará, e tem contrato com o clube até o fim da Série C 2018.

Francisco Barbosa de Lisboa, mais conhecido como Robinho por conta da sua semelhança física com o já consagrado atacante do Atlético-MG, foi promovido para o profissional do Ceará em 2014, após um bom desempenho na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não obteve muitas chances no alvinegro, tendo sido emprestado diversas vezes.

O atacante disputou a Série C 2017 pelo Cuiabá, é destro, e tem como características a velocidade, o drible e a chegada ao ataque pelos lados do campo. Além dos clubes já citados, o atleta defendeu, também, o Novo Hamburgo, Confiança e Itapipoca.

A aquisição do jogador por meio de empréstimo faz jus ao planejamento da diretoria coral que, ciente das limitações financeiras do clube, prometeu apostar no empréstimo de atletas junto a clubes com boa relação. A contratação de Robinho faz parte da reformulação do elenco do Santa Cruz, que perdeu suas principais peças após o rebaixamento para a Série C do Brasileiro em 2017 e enfrenta uma crise financeira desde 2016.

A preparação do time para 2018 deve começar, segundo o técnico Júnior Rocha, no dia 26 de dezembro, próxima terça-feira, mas o comandante coral não deve contar com a presença do jovem atacante Robinho antes do dia 1º de janeiro, quando o jogador deve chegar ao Arruda. O primeiro compromisso oficial do Santa Cruz em 2018 é a partida contra o Confiança no dia 16 de janeiro (terça-feira), confronto válido pela Copa do Nordeste.