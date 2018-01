Santa Cruz apresenta o atacante Robinho Mota, ex-Central

Atacante tricolor posando com a camisa coral (Foto: Rodrigo Baltar/ Santa Cruz F. C.)

A quinta contratação do Santa Cruz, o atacante Robinho Mota, de 20 anos, foi oficialmente apresentado nesta terça-feira (2). O jovem terá a missão de balançar as redes adversárias durante a temporada de 2018.

Com início de carreira no Marília Atlético Clube/SP, Robinho passou por alguns clubes pernambucanos como Ypiranga, Náutico e Central, agora, na equipe coral, o atacante busca fazer história. “A expectativa é muito grande. Acho que por onde eu trabalhei, sempre sonhei e quis a oportunidade de passar por um time grande”, disse o jogador.

No primeiro treino do ano no Espaço e Lazer do Real Hospital Português, localizado em Aldeia, o atacante mostrou que além do drible, a velocidade também é sua característica. “Eu tenho a característica de drible de quadra, que é o drible rápido. Os dois (drible e velocidade) eu uso sempre nos jogos”, frisou.

Sobre Júnior Rocha, Robinho elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo técnico e a difícil tarefa de treinar uma equipe reformulada. “O maior desafio é chegar lá e mostrar essa equipe nova que reformulou. Mostrar que vai chegar e subir o Santa Cruz para Série B”.