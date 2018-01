Santa Cruz anuncia contratação de goleiro Ricardo Ernesto

Goleiro tem passagens pelo futebol do Nordeste (Foto: Divulgação/Santa Cruz)

Em busca dos últimos reforços para o início da temporada, o Santa Cruz segue anunciando peças para o elenco tricolor. O novo contratado do Arruda é o goleiro Ricardo Ernesto Ahlf, de 31 anos, que vem do Brusque/SC. Seu contrato vai até o término da Série C e nos próximos dias chega ao Recife para se juntar aos novos companheiros.

Apesar de ser revelado e possuir maior rodagem no Sul do país, Ricardo também tem algumas passagens no futebol nordestino. Formado na Chapecoense, passou no Figueirense, Icasa (onde trabalhou com Fred Gomes, atual executivo de futebol do Santa), Fortaleza, Oeste, Votuporanguense e Guarany de Sobral.

Para ganhar a titularidade, o jogador terá que disputar a vaga com Lucas Silva e Matheus Contrim, ambos da base tricolor, e o outro contratado para a posição, Tiago Machowski.

Além de Ricardo, a Cobra Coral anunciou os seguintes nomes: o goleiro Tiago Machowski; os zagueiros Renato Silveira, Augusto e Genílson; os laterais Paulo Henrique e Rafinha; os volantes Jorginho, Jefferson Silva e Ilaílson; os meias Arthur, Daniel Sobralense e Héricles; e os atacantes Robinho e Robinho Mota.