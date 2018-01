Santa Cruz sai na frente, mas cede empate na estreia do Pernambucano

Foi dado o pontapé inicial do Campeonato Pernambucano 2018 para a equipe do Santa Cruz. Nesta noite da última quinta-feira (18), o Santa disputou os primeiros três pontos da competição diante do Vitória-PE. Mesmo com uma partida movimentada, a equipe Coral saiu apenas com um ponto.

As equipes retornam aos gramados já no próximo domingo (21), pela segunda rodada do Estadual. O Santa Cruz enfrentará o América, no estádio Ademir Cunha. Já o Vitória encara o Salgueiro, na Arena de Pernambuco.

Equipes encerraram a primeira etapa sem gols

Seguindo o pensamento que o técnico Junior Rocha destacou durante a pré-temporada, a equipe do Santa Cruz se manteve na maior parte da partida de forma organizada. 48h após realizar a estreia na Copa do Nordeste, a equipe Coral dominou a partida e se tornou dona da posse de bola mostrando iniciativa ofensiva.

O Vitória quase não ameaçou o gol defendido por Tiago e também não conseguiu se defender bem. Mesmo com a primeira etapa finalizada com os dois marcadores iguais, o Vitória foi o único que sofreu. Além de uma bola no travessão de Arthur Rezende, o Tricolor do Arruda teve duas chances muito claras: a primeira Robinho isolou, já dentro da pequena área. A outra foi defendida por Dida em lance com Augusto.

Duelo Tricolor termina empatado no Arruda

Na volta do intervalo, demorou pouco para que o domínio no jogo se transformasse em número. Aos 9 minutos, Jeremias aproveitou chute cruzado de Paulo Henrique e mandou para as redes. Mesmo com pouca força ofensiva, o Vitória não demorou para responder. Aos 15 minutos, Felipe Almeida cruzou e Thomas Anderson ganhou a disputa pelo alto de Augusto Silva e marcou o gol.

Sem o mesmo fôlego da etapa inicial devido a sequência de jogos em um pequeno intervalo de tempo, o Santa Cruz passou a ficar lento em campo. Chegou a ser ameaçado em alguns momentos. No fim, o empate tomou conta de mais uma partida no Pernambucano.