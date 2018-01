Santa Cruz anuncia contratação do atacante Vinicius, ex Náutico

Foto: Divulgação/Santa Cruz Futebol Clube

Na última segunda-feira (22), o Santa Cruz perdeu um dos seus principais jogadores para a temporada. O atacante Grafite resolveu "pendurar as chuteiras" e anunciou sua aposentadoria. Uma notícia que deixou muito tricolor triste da vida.

Buscando reforçar o elenco e suprir a ausência do craque, o Tricolor do Arruda foi ao mercado e anunciou a contratação de alguém que andava balançando as redes em Pernambuco em 2017. O nome da vez é o atacante Vinicius, que estava no Náutico na temporada passada e disputou a série B pelo clube, mas que tem seus direitos federativos ligados ao Cianorte-PR.

Vinicius tem 26 anos, chega com contrato até o fim da Série C e já está treinando com o grupo, mas deve ser apresentado oficialmente nos próximos dias. Pelo Náutico, o atacante obteve quatro gols em 11 jogos. As lesões foram determinantes para interromper o bom retrospecto do atleta no rival alvirrubro.

O atacante foi revelado pelo Fortaleza e acumula passagens por outros clubes como: Arapongas, Ponte Preta, Juventude, Londrina, JMalucelli, Maringá, River-PI e Cianorte-PR, além do já citado Náutico.

Com Vinicius, o Santa pretende melhorar o desempenho ofensivo. Neste início de temporada, a equipe tem tido uma certa dificuldade em colocar a bola no fundo das redes. Foram apenas dois gols marcados e com resultados que não foram positivos, empate com Confiança-SE pela Copa do Nordeste e empate com o Vitória pelo Pernambucano.