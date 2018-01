São Paulo aceita proposta e atacante Lucas Pratto é negociado junto ao River Plate

Foto: Paulo Pinto/saopaulofc.net

Nesta segunda-feira (8), o São Paulo não conseguiu resistir as investidas do River Plate e vendeu o centroavante Lucas Pratto. A negociação girou em torno de 11,5 milhões de euros (R$ 44 milhões) para os cofres do tricolor paulista, sendo que deste valor cerca de 3 milhões serão passados para o Atlético-MG que obtinha 45% dos direitos do atleta.

O jogador é interesse do clube argentino já havia algumas semanas, porém o presidente Carlos Augusto "Leco" afirmava que o atacante não sairia tão fácil do clube. Mesmo dizendo que não queria sair, Pratto avisou sobre as propostas de outros clubes para a diretoria, e o desejo de ficar mais perto da família.

''Queria que parassem de falar o que estavam falando, que eu estou saindo porque sou mercenário, por causa do projeto... Minha prioridade é minha filha. Minha saída é só por isso, não é econômica e nem esportiva. Se eu voltar algum dia, tem uma cláusula que o São Paulo tem preferência na contratação. Se eu voltar, volto para o São Paulo'', disse o atacante durante coletiva.

No São Paulo o atacante foi uma das principais peças ano passado. Apesar de não ter apresentado o futebol que a torcida esperava, ele foi um dos poupados devido a fase em que ele e o time viviam ano passado. No time paulista foram 48 jogos e 14 gols.

Com a venda, o atleta voltará a jogar no seu país após três anos e meio (o último clube a atuar foi pelo Veléz Sarsfield). Já o São Paulo fica com dois atacantes de origem no elenco, os jovens Brenner e Morato ambos recém promovidos pela base. Por outro lado o time tem Marcos Guilherme e o novo contratado Diego Souza, meias que podem atuar mais pela frente do campo. Vale lembrar que o clube demonstrou interesse nos atacantes Gabigol e Robinho.