São Paulo acerta contratação de Anderson Martins, ex-Vasco

O São Paulo acertou a contratação do zagueiro Anderson Martins, de 30 anos, que estava no Vasco. O jogador assinará contrato com o clube do Morumbi nesta terça-feira. Trata-sedo terceiro reforço do Tricolor para a temporada, depois do goleiro Jean e do meia Diego Souza. O zagueiro, no entanto, chega sem custos, uma vez que rescindiu seu contrato com o Vasco.

Fontes ligadas ao jogador afirmam que ele estava insatisfeito com 'a falta de planejamento' do Vasco para a temporada que se aproxima. O clube carioca também deve salários, e os rumores são de que Anderson Martins está com vencimentos atrasados desde outubro.

No Morumbi, o zagueiro terá a concorrência da dupla titular que terminou 2017 em alta: Rodrigo Caio e Arboleda. O primeiro, no entanto, é alvo de constantes sondagens do futebol europeu e deve sair após a Copa do Mundo, no meio do ano. Outra opção para o setor é o jovem Éder Militão, que terminou a última temporada jogando como lateral-direito.

No entanto, o jogador, que foi informado pelo técnico Dorival Júnior que será utilizado na zaga, ainda não acertou sua renovação de contrato, cujo vínculo vai até o segundo semestre deste ano. Ainda integram o elenco são-paulino o zagueiro Aderllan, que pouco atuou em 2017, e o jovem Rony, recém-integrado das categorias de base.

Aos 30 anos, o defensor acumula outra passagem pelo futebol paulista: defendeu o rival Corinthians, em 2014, quando foi titular na campanha que levou o Alvinegro à Libertadores. Também passou por Vitória e por equipes do mundo árabe.