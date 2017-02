Após inúmeras investidas, Sport confirma retorno do atacanteAndré

Centroavante foi o artilheiro do Leão no Brasileirão 2015 com 13 gols marcados (Foto: Williams Aguiar/Sport)

André está de volta ao Sport Club do Recife. O anúncio veio através da diretoria na manhã deste domingo (5), que garantiu a compra de 70% dos direitos, com assinatura ainda de pré-contrato. O atleta assina por cinco temporadas e voltará a usar a camisa 90, utilizada na última passagem e que estava com Rogério em 2016.

O jogador veio para o Leão por empréstimo em 2015, ano em que se destacou no Brasileirão, marcando 13 gols e, sendo artilheiro pelo time no campeonato, ganhou visibilidade no cenário nacional. No início de 2016, retornou ao Atlético-MG, clube detentor dos direitos federativos. Após passagem no rubro-negro, foi contratado pelo Corinthians e, pelo Galo não ter intenção de negociar antes do fim do contrato - encerrava no meio do ano, tentou recuperar o investimento, pois comprou parte da porcentagem por oito milhões de euros.

No Timão, atuou em 29 partidas e marcou apenas seis gols. Insatisfeita com André, a diretoria dos paulistas vendeu o atleta ao Sporting-POR. Depois de ter sequência de derrotas e ser eliminado da Taça da Liga, o escrete português passou por reformulação no elenco, tornando assim o centroavante negociável, com o presidente Arnaldo Barros trazendo a confirmação do negócio.

Centroavante não rendeu com a camisa do Leão português (Foto: Patricia de Melo Soares/AFP/Getty Images)

"Mais uma vez, venho trazer boa notícia. Nós concluímos, agora pela manhã, a contratação do centroavante André, que foi nosso artilheiro em 2015. Todos os diretores estão de parabéns, mas agradeço muito ao nosso vice de futebol (Gustavo Dubeux) e a todos os respectivos diretores", afirmou o mandatário.

A chegada está prevista para ocorrer na noite dessa segunda-feira (6) e a apresentação oficial na terça-feira (7). O time pernambucano investiu 1,2 milhão de euros por 50% junto aos lusitanos, cerca de R$ 4 mi. Esse é o maior valor gasto pelo clube em um futebolista, superou a compra de Reinaldo Lenis, em 2016, que era de R$ 3,1 mi, conforme divulgado pelos lisboetas por meio de nota oficial.

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a um acordo com o Sport Club Corinthians Paulista e Sport Club do Recife para a transferência definitiva do jogador André Felipe para o Sport Club do Recife. A Sporting SAD alienou os 50% que detinha sobre os direitos económicos do atleta por 1,2 milhões de euros.



A Sporting SAD deseja a André Felipe as maiores felicidades pessoais e profissionais", disse o comunicado.