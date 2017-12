Sport anuncia renovação com lateral-direito Raul Prata por mais dois anos

Atleta, que possui ainda opção de renovar por mais um ano, comemora extensão contratual (Foto: Williams Aguiar/Sport)

A reformulação do Sport para 2018 começou nessa quinta-feira (14) ao anunciar a lista dos que não fazem parte dos planos, mas continuou nesta sexta-feira (15) com a renovação do lateral-direito Raul Prata. O atleta tinha contrato até o fim da atual temporada, porém renovou por mais dois anos.

Com a extensão contratual, o vínculo agora vai até 31 de dezembro de 2019, ocasionada por boas atuações no último Campeonato Brasileiro. Feliz com a oportunidade de permanecer no Leão, Raul não escondeu sua motivação e espera poder alcançar maiores êxitos no próximo ano nos rubro-negros.

"Estou muito feliz de prorrogar esse vínculo com o Sport, já que tenho certeza que 2018 será um ano de vitórias para nós. Gostei bastante do Clube e da cidade, mas vários fatores pesaram para a permanência no Leão. Eu estou feliz e motivado para poder vestir a camisa do Sport em mais uma temporada", declarou o lateral, que foi contratado junto ao Botafogo-SP e exaltado pelo executivo de futebol Alexandre Faria.

Samuel é emprestado ao Atlético-MG por um ano após 2017 abaixo do esperado (Foto: Williams Aguiar/Sport)

“Raul mostrou todo empenho e toda a capacidade técnica que ele tem, pois é um jogador com uma condição física privilegiada, que deu conta do recado. Diante disso, entendemos que mereceu uma renovação, aí chegamos em um acordo de dois anos, com opção de mais um. Nós já esperamos que ele possa dar sequência em 2018 e participar de forma efetiva numa boa temporada do Sport", afirmou o dirigente.

Durante 2017, o jogador ganhou a titularidade para Samuel Xavier, que foi emprestado ao Atlético-MG. Ao total, atuou pelos leoninos por 33 oportunidades, sem marcar nenhum gol sequer, porém demonstrando boa postura defensiva, que motivou ainda mais a diretoria a aumentar o tempo da parceria.

Com isso, os pernambucanos chegam a 22 peças para o próximo ano e esperam ganhar mais outras quatro. São elas o lateral-esquerdo Mena, o zagueiro Durval, e os volantes Patrick e Anselmo. O lateral e Anselmo aguardam definição de Cruzeiro e Internacional, respectivamente, por terem seus direitos federativos, enquanto que os outros pertencem ao clube.