Sem o aval: Brant não aprova possível acerto entre Vasco e Diadora

O acerto entre Vasco e Diadora sequer foi concretizado e já gera polêmica interna em São Januário. Sem o aval do possível sucessor de Eurico Miranda, o acerto não é visto com bons olhos pelo grupo liderado por Julio Brant. A justificativa é de que a empresa começou as negociações com o então presidente Eurico Miranda.

O grupo garantiu que caso o acerto seja concretizado antes de uma possível posse de Brant, o contrato será analisado e se for preciso será renegociado. Julio Brant também disse que em último caso considera acionar a justiça para rescindir o acordo - esse não seria o único caso de acordo feito mesmo com o impasse na presidência.

Recentemente a Umbro, fornecedora de material esportivo do Cruz-Maltino desde 2014, procurou o grupo de Brant para tratar da renovação do contrato. No entanto a empresa esbarrou no conturbado processo político que o clube vive, e a indefinição freou o negócio.