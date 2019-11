Kaepernick x Wilson: destaques da nova geração duelam pela NFC

A NFL se aproxima de sua reta final, com as decisões de conferência sendo disputadas nesse domingo. No CenturyLink Field, San Francisco 49ers e Seattle Seahawks se encontram em um duelo que coloca frente a frente o atual campeão nacional e o dono da melhor campanha da temporada.

Mas, além disso, a final da NFC terá em campo dos dois principais expoentes da ótima safra de quarterbacks da liga. Colin Kaepernick e Russell Wilson são os principais destaques de Niners e Hawks, e prometem um show a parte em Seattle.

Em uma geração que também tem grandes nomes como Andrew Luck e Robert Griffin III, Kaepernick e Wilson são dois quarterbacks com expressivos resultados. Nesse domingo, serão os grandes nomes da decisão da conferência nacional.



Colin Kaepernick: o reserva que virou dono do time

O camisa sete de San Francisco foi draftado na temporada 2011. Reserva de Alex Smith, só foi fazer suas primeiras partidas na temporada seguinte. E foi quando não saiu mais do time.

Na semana 11 de 2012, Kaepernick destroçou o Chicago Bears por 32 a 7, com dois touchdowns e 243 jardas. Desde então, nunca mais a torcida do Niners pensou em Smith. Com bons passes e uma incrível habilidade em conseguir jardas terrestres, Colin levou San Francisco ao Super Bowl, mas foi derrotado para o Baltimore Ravens em 2012.

Na atual temporada, Kaepernick não foi mais surpresa. Por mais que não tenha tido um rating tão impressionante como outrora, comandou o Niners em 12-4 regulares. Foram 3197 jardas aéreas para 21 touchdowns, além 524 jardas corridas.

Por mais que os números estejam bem abaixo da temporada anterior (em 2012, foram 1814 jardas aáreas e incríveis 415 jardas terrestres em apenas sete jogos), Kaepernick já mostrou nos últimos playoffs que tem poder para definir uma partida e levar os 49ers para mais um título.



Russell Wilson: o melhor calouro continua em alta



A primeira vista, ninguém diz que Russell Wilson é um dos grandes nomes do futebol americano. Por incrível que pareça, o jogador de 1,80m é considerado baixinho para a NFL. Nem por isso deixa de assustar com uma técnica que impressiona.

Wilson foi draftado por Seattle em 2012, e, em seu primeiro ano, comandou o time ao Divisional Round. Apenas a 12ª escolha do terceiro round do draft, o quarterback impressonou logo na pré-temporada. Não demorou para a NFL ver que tinha uma joia vestindo a camisa 3 dos Hawks -- e deu a Russell o prêmio de melhor rookie da temporada.

Para 2013, muito se esperava dos Seahawks, mas a campanha ultrapassou a expectativa de todos. Com um excelente 13-3 (11-1 quando conquistou a classificação aos playoffs) na temporada regular, Wilson conseguiu ser ainda melhor que em 2012. Foram 3357 jardas passadas (contra 3118 da temporada anterior) para 26 touchdowns (mesmo número). Mesmo com o forte em passes longos, Wilson ainda correu para grandes 539 jardas.

Com uma grande habilidade no play action, um excelente aproveitament em lançamentos e uma facilidade no poder de esquiva para conquistas as jardas terrestres, Wilson, logo em sua segunda temporada, já consegue lugar de destaque entre os grandes. E, nesse domingo, terá no CenturyLink Field a chance de garantir aos Hawks uma vaga no Super Bowl 48.