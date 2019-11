Brady x Manning: AFC tem novo round entre lendas da NFL

Por si só, o confronto entre New England Patriots e Denver Broncos pela decisão da AFC nesse domingo já seria especial. Mas nunca um duelo entre Tom Brady e Peyton Manning será apenas um jogo comum. Dois dos maiores jogadores da história do futebol americano, os eternos rivais se enfrentam mais uma vez para decidir a conferência americana da NFL.

Pela 15ª vez na história, os lendáriso quarterbacks estarão frente a frente. Em torno de históricas e costumeiras discussões sobre quem é melhor, Brady tem ampla vantagem. Foram apenas quatro derrotas e dez vitórias de New England quando os dois estiveram em campo (em sua maioria, jogos contra Manning ainda no Indianapolis Colts).

Tom ainda tem mais títulos e melhores stats em playoffs. O suficiente par escolhido como o melhor? Longe disso. Mesmo com conquistas inferiores, Peytonainda é considerado o melhor por muitos especialistas. O que só prova que, mesmo em um jogo onde outros incríveis atletas estarão em campo no Sports Authority Field, não haverá holofote que não esteja focado em um dos futuros integrantes do hall da fama do futebol americano.

Brady: o homem líder dos playoffs





Das 13 temporadas em que esteve como titular do New England Patriots, Tom Brady só teve menos de dez vitórias em duas ocasiões: 2002, em seu segundo ano, e em 2008, quando, machucado, só fez uma partida pelo time de Foxboro.



Entre seus cinco títulos da conferência americana e três do Super Bowl, Tom Brady mostrou ao mundo o porque de ser um jogador impecável. Em temporadas antigas, mostrou sua força ao, mesmo com ótimos jogadores ao lado, sempre conseguir ser destaque. Com uma facilidade incrível para atuar sobre pressão, Brady se tornou uma unanimidade. Comandando o ataque da franquia mais vencedora dos últimos anos, o quarterback se tornou símbolo de sucesso.



Um ponto forte de Brady é ser o líder que o time precisa exatamente quando o time precisa do líder. Para essa temporada, o Patriots sofreu com lesões de alguns de seus principais jogadores. Coube ao camisa 12 chamar toda a responsabilidade para si. Apesar de "apenas" 25 touchdowns na atual temporada regular (acredite: para Brady, um número baixo) e 4343 jardas lançadas.



Nos playoffs, após o wildcard, mostrou também que os recordes não são uma prioridade. Dos seis touchdowns marcados contra os Colts, todos foram em jogadas terrestres. Um espectador na partida, Brady agora precisará jogar o que sabe na final para tentar, mais uma vez, deixar New England no topo da conferência americana.

Manning: temporada para destruir críticas

Falar de Peyton Manning é fácil. O histórico quarterback do Indianapolis Colts, que faz seu segundo ano pelo Denver Broncos, sempre foi conhecido por atuações impecáveis em temporadas regulares, e por rendimentos bem abaixo da média em playoffs.



Mas, se há uma temporada onde Manning promete acabar com as críticas. E os números do camisa 18, até então, são estrondosos. Os recordes não são realmente expressivos. Foram absurdos 55 touchdowns, em incríveis 5477 jardas. Mesmo em seus principais anos brilhando pelos Colts, Manning não teve marcas que se aproximassem das atuais. Teve, aos 37 anos, que mostrar que jamais pode ser descartado.



Conhecido por sua postura pré-snap, Manning é considerado um dos atletas mais inteligentes da NFL. Com uma capacidade incrível de ler a defesa adversária, Manning comumente altera jogadas no último instante. Os incríveis lançamentos a longa distância do lendário quarterback são sempre provas de que estamos diante de um gênio do esporte.



Além de tudo essa pode ser a última temporada de Manning na NFL. Um mês após o Super Bowl 48, Peyton fará o costumeiro exame para detectar como anda seu pescoço, local onde sofreu as mais sérias lesões da carreira -- e que o afastaram por uma temporada inteira dos Colts, em 2011. Um ingrediente a mais para a partida de domingo. Os dois melhores times da conferência como palco para os dois melhores quarterbacks da atual geração da NFL.

(Fotos: NFL.com, Sports Illustrated)