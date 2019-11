Partida emocionante define Seahawks como campeões da AFC

Um incrível jogo no CenturyLink Field determinou o Seattle Seahawks como segundo finalista do Super Bowl 48. A vitória por 23 a 17 sobre o San Francisco 49ers decretou o título da conferência nacional da NFL.

A partida decisiva da NFC foi decidida apenas no último lance, quando o quarterback dos 49ers, Colin Kaepernick foi interceptado ao tentar um passe na endzone para empatar e tentar virar a partida após o extra-point.

Os Seahawks, comandandos por Russell Wilson, conquistam o título e a chancede enfrentar o Denver Broncos no Super Bowl, que será disputado em Nova Yorke no dia 2 de fevereiro.

Niners de Kaepernick começam melhor

A bola começou com os donos da casa mas, logo em sua primeira jogada, Russell Wilson foi sacado e sofreu fumble. Os 49ers não conseguiram avançar, mas, em boa posição de campo, chutaram o Field Goal com Phil Dawson, para abrir 3 a 0.



As defesas se sobressaiam aos ataques, e, após alguns punts, o primeiro quarto terminou apenas com o field goal inicial dos Niners.



Na segunda metade do primeiro tempo, o quarterback Colin Kaepernick começou a mostrar seu jogo com os pés. Após uma corrida brilhante de 58 jardas, o camisa sete passou a bola para Frank Gore marcar o touchdown. No entanto, após o desafio, a arbitragem anulou a jogada, acertadamente. Na volta, porém, não teve jeito. Anthony Dixon fez uma linda jogada, pulando por cima da defesa dos Seahawks, e marcar 10 a 0 no placar após a conversão.



Russell Wilson precisava entrar no jogo, e fez da melhor forma possível com oito minutos restantes no segundo quarto. Um incrível passe de 51 jardas para Baldwin, deixando os Hawks em ótima posição de campo. No entanto, o quarterback não conseguiu avançar, e teve de se contentar com um Field Goal de Hauschka.



Após um punt dos Niners e uma tentativa de quarta descida não convertida pelos Hawks, o primeiro tempo acabou em 10 a 3 para os visitantes.



Wilson desperta e leva os Hawks ao Super Bowl



Na volta do intervalo, os 49ers não conseguiram segurar a posse da primeira bola. Com os Seahawks, Wilson fez um grande drive, mas brilhou a estrela do running back Marshawn Lynch, que correu 40 jardas para anotar um touchdown e empatar a partida após o ponto extra.



Principal destaque do jogo até então, Colin Kaepernick decidiu mostrar que não vive só de corridas. Saindo do pocket e mesmo desequilibrado, o camisa sete fez um incrível lançamento de 58 jardas para Boldin, que marcou o touchdown e deixou os visitantes novamente em vantagem.



O jogo continuava pegando fogo. Com um ótimo retorno de Doug Baldwin, os Hawks ganharam boa posição, mas novamente não conseguiram o touchdown. Coube a Hauschka marcar outro Field Goal, diminuindo a diferença para 17 a 13.



No fim do terceiro quarto, uma polêmica jogada: Russell Wilson fez um intentional grounding, e foi punido perdendo jardas. Quando os times voltaram a campo no último quarto, começou a brilhar a estrela do excelente quarterback. Arriscando uma quarta descida, Wilson fez um lançamento de 35 jardas para Jermaine Kearse anotar o touchdown e virar o jogo.



Faltando dez minutos no relógio, Kaepernick não notou aproximação de Cliff Avril e sofreu fumble em bola recuperada pelos Hawks. Na jogada seguinte, um erro da arbitragem: Bowman recuperou a bola, e sofreu uma grave lesão no joelho. A posse de bola, porém, ficou com Seattle, que, após três tentativas, arriscou a quarta descida, faltando apenas uma jarda para o touchdown. A jogada, no entanto, seguiu em fumble, recuperado pelos próprios Hawks, mas terminando a jogada sem pontuar.



Logo no primeiro lance, Kaepernick, mais uma vez, sofreu um turnover. O quarterback dos Niners foi interceptado por Kam Chancellor. O drive de Wilson não foi tão bom, o que obrigou Seattle a chutar de longe, marcando um novo Field Goal e deixando a partida em 23 a 17, obrigando San Francisco a marcar um touchdown para vencer o jogo.





Com um drive irregular, Kaepernick teve que arriscar a quarta descida. O quarterback acertou o alvo em Frank Gore, no two-minute warning.



Kaepernick tinha dois minutos para acertar um passe na endzone e levar os Niners ao Superbowl. Faltando 40 segundos, no entanto, o camisa sete de San Francisco tentou um passe longo e foi interceptado por Malcolm Smith, que garatiu o título ao Seattle Seahawks.



Foto: Fox