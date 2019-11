Brasil desfila na Cerimônia de Abertura dos Jogos de Sochi com 13 atletas

A delegação do Brasil desfilou no começo da tarde desta sexta-feira (7) na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Sochi (RUS), realizada no Estádio Fisht. Ao todo, 13 atletas do país participarão da Olimpíada, mas 12 marcaram presença na festa de pontapé inicial das competições.

O esquiador Jhonatan Longhi foi o único que esteve ausente da cerimônia. A esquiadora Jaqueline Mourão, que disputará o biatlo e o cross-country, foi a porta-bandeira brasileira. 20 representantes entre atletas e oficiais (entre os oficiais o chefe da Missão Brasileira, Stefano Arnhold) estiveram saudando o público presente ao estádio.

O Brasil reúne a maior delegação de sua história em Sochi, e é a maior da América do Sul. 13 competidores estarão em sete modalidades, sendo dessas modalidades, algumas estreias, como no bobsled feminino com a dupla Sally Mayara e Fabiana Santos, patinação artística com Isadora Williams, esqui aéreo com Josi Santos e biatlo com Jaqueline Mourão.

Confira abaixo os representantes brasileiros na Olimpíada de Inverno de 2014:

Jaqueline Mourão - biatlo e cross-country

Isabel Clark - snowboard cross

Jhonatan Longhi - esqui alpino

Maya Harrisson - esqui alpino

Leandro Ribela - cross-country

Josi Santos - aéreos no esqui estilo livre

Isadora Williams - patinação artística

Edson Bindilatti - bobsled

Edson Martins - bobsled

Fábio Silva - bobsled

Ordilei Pessoni - bobsled

Sally Mayara - bobsled

Fabiana Santos - bobsled

Delegação brasileira momentos antes de entrar no Estádio Fisht (Foto: Amanda Kestelman/globoesporte.com)