Norte-americana fatura o ouro no Snowboard Slopestyle

A jovem norte-americana Jamie Anderson ficou com a medalha de ouro no Snowboard Slopestyle nas Olimpíadas de Inverno, em Sochi (RUS). Com o ouro de Anderson, os Estados Unidos terminaram a competição de Slopestyle com 100% de aproveitamento já que Sage Kotsenburg ficou em primeiro no masculino.

Foto: Divulgação/Reuters

Anderson, que se classificou em segundo em sua bateria, fez uma prova praticamente perfeita e ficou com 95.25 pontos. A finlandesa Enni Rukajarvi conquistou a prata, com 92.50, e a britânica Jenny Jones levou o bronze, com 87.25.

A austríaca Anna Gasser, que terminou a fase de classificação com a melhor nota, caiu nas duas descidas e ficou somente na décima colocação. Já a tcheca Sarka Pancochova, que finalizou a primeira parte da final na liderança, sofreu uma queda e não conseguiu uma medalha.

O Slopestyle é uma prova que estreia em Jogos Olímpicos e consiste na atleta descer a montanha tendo que executar manobras sobre rampas e obstáculos. Sete juízes avaliam, a maior e a menor pontuação são descartadas e a média das outras cinco pontuações obtém-se o resultado.

Confira as cinco primeiras:

1-Jamie Anderson (USA): 95.25

2-Enni Rukajarvi (FIN): 92.50

3-Jenny Jones (GBR): 87.25

4-Sina Candrian (SUI): 87.00

5-Sarka Pancochova (CZE): 86.25