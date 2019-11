Evento da NFL no Rio de Janeiro reúne astros da liga em 'camp' com fãs

Durante o dia desse sábado (15), vários jogadores da NFL se reuniram no gramado de General Severiano, sede do Botafogo, no Rio de Janeiro, para participar de um 'camp' de treinamento de futebol americano. Jovens de todas as idades tiveram a oportunidade de conhecer grandes jogadores como Marshawn Lynch, Golden Tate e DeAngelo Williams, além de aprender de uma maneira mais prática sobre o jogo. O Botafogo aproveitou o momento para anunciar o seu novo time de futebol americano, o Botafogo Reptiles, que rivalizará no estado com o Vasco Patriotas e o Flamengo Futebol Americano.

O evento faz parte da programação do "American Football Without Barriers" (AFWB), uma associação que tem como objetivo difundir o futebol americano pelo mundo e promover camps visando a inclusão social e ações humanitárias. A AFWB é uma organização sem fins lucrativos e arrecadou 1 kg de alimento por cada espectador do dia de hoje. Os jogadores deram aulas práticas de corrida, chute, recepção e deslocamento, e demonstraram simpatia com muitas brincadeiras, fotos e autógrafos. Lynch não quis falar com a imprensa; no entanto, com os fãs, o running back do Seattle Seahawks foi muito atencioso, apesar de ter chegado atrasado.

A organização ficou por conta do tight end Gary Barnidge, do Cleveland Browns, e de Breno Giacomini, offensive tackle do Seattle Seahawks e filho de dois brasileiros. Ao todo, 14 jogadores da NFL têm participação nos eventos, desde a visita ao orfanato "Pequena Cruzada" nesta sexta (15) até o segundo camp, neste domingo. "Estamos aqui para ensinar o futebol americano. É muito bom ver esses meninos que gostam do jogo que eu amo. Os brasileiros podem entrar na NFL, mas precisam primeiro estudar.", disse Giacomini.

Lynch: silencioso com a mídia, brincalhão com as crianças (Foto: Matheus Meyohas/VAVEL Brasil)

O público do treinamento demonstrou algo que comprova a força da NFL no Brasil: cada vez mais pessoas e gente mais jovem se interessam por futebol americano. Por exemplo, o menino Rodrigo, de 10 anos, que já sonha com um futuro jogando futebol americano. Fã do San Francisco 49ers e de Colin Kaepernick, o garoto da Ilha do Governador revelou querer se tornar um wide receiver no futuro, além de mostrar muita ansiedade pelos treinos com Golden Tate. Russel Okung, left tackle dos Seahawks, se disse muito surpreso por ver que o esporte é tão amado assim no país, contando que foi reconhecido na rua por um casal de fãs.

No intervalo dos treinamentos, os jogadores aproveitaram para jogar um pouco de basquete. Barkevious Mingo e Jordan Cameron, linebacker e tight end do Cleveland Browns, deram um show de enterradas, leventando o público presente. Quando comparado a Damian Lillard e John Wall,participantes do campeonato de enterradas da NBA, Mingo riu e disse que não tinha a habilidade de controle de bola dos dois. Tate também se arriscou em algumas cravadas, mas com menos sucesso. O wide receiver ainda duelou com um jogador da base do Botafogo de basquete, e acabou sendo derrotado no 1-contra-1.

Alguns dos melhores lances de Cameron (de branco) e Mingo (de cinza)

De contrato assinado com o Teneessee Titans, o kicker brasileiro Maikon Bonani se declarou muito empolgado em relação à oportunidade: "Ser brasileiro sempre me deu confiança porque eu sei chutar. Quando comecei bem na faculdade, sempre aspirei essa oportunidade. Era só bastante trabalho duro, e com a graça de Deus eu a tive e vou tentar virar titular". Também fazem parte da passagem do AFWB pelo Brasil Alex Mack e Johnson Bademosi, dos Browns; Sidney Rice e Cooper Helfeit, dos Seahawks; Thomas Keiser, do San Diego Chargers e Brian Brohm, que atua na liga canadense.

A programação do AFWB continua amanhã, com a segunda etapa do camp, que tem início às 10h e vai até às 17h, novamente em General Severiano. A entrada custa 10 reais e é necessário que se leve 1 quilo de alimento.