Campeão olímpico e mundial das argolas, Arthur Zanetti é desvalorizado por seu próprio município

* Atualizado às 21h

Ser campeão olímpico, normalmente, causa impacto positivo, atrai patrocinadores e apoio de governos e empresas. Mas isso não vem acontecendo com Arthur Zanetti, atual campeão das argolas na Olimpíada de Londres de 2012 e do Mundial da modalidade. O ginasta, que defende São Caetano do Sul, cidade que já foi referência no esporte na década de 2000, pode anunciar desligamento a qualquer momento do município, devido aos salários atrasados e falta de estrutura para os treinos da ginástica artística.

Segundo o treinador Marcos Goto, há três meses que o atleta não recebe os vencimentos. “Quero que seja quitado os três meses referentes a 2013 e oficializado o acordo para 2014. Se não for nessas condições, a partir de amanhã, o Arthur Zanetti não treina mais em São Caetano e vai procurar outro clube para seguir a vida”, criticou Goto, que ameaça deixar São Caetano junto com Zanetti.

A atual administração da cidade vive crise financeira e cortou os investimentos na pasta do Esporte, inclusive deixando não só Zanetti, mas como vários atletas e treinadores sem salários. A situação fez os mesmos armarem uma manifestação que começou no Clube Agith Santa Maria, e que pretende chegar à prefeitura para cobrar do prefeito Paulo Pinheiro (PMDB) o dinheiro não pago e melhor estrutura de trabalho.

Atletas e treinadores manifestam sobre situação de Zanetti no Clube Agith Santa Maria (Foto: Reprodução/DGABC)

Zanetti participaria também da passeata, mas para não prejudicar seus patrocinadores, preferiu não sair às ruas, porém apoia o ato. O ginasta não treinou nesta quinta-feira (20) em solidariedade aos manifestantes e aderiu à greve. Já Marcos Goto está na manifestação e pretende conversar com Paulo Pinheiro e com Éder Xavier (PCdoB), líder da Secretaria de Esporte e Turismo.

No início desta tarde, devido à grave crise interna, Xavier entregou uma carta de exoneração do cargo. O técnico de Zanetti havia afirmado que "não trabalharia mais com Éder Xavier no comando do Esporte de São Caetano."

Outras cidades já manifestam interesse em contar com Arthur Zanetti, inclusive uma no ABC paulista. São Bernardo do Campo, vizinha de São Caetano do Sul, ofereceu um centro de treinamentos para o atleta há cerca de dez dias e espera resposta do ginasta campeão olímpico e mundial.

Marcos Goto garante permanência de Zanetti em São Caetano

Em conversa com o prefeito Paulo Pinheiro, o técnico Marcos Goto teve a garantia que os salários dos funcionários, atletas, técnicos e professores da pasta do Esporte serão quitados pela administração, que terá Walter Figueira Júnior a partir de agora como secretário de Esportes e Turismo de São Caetano.

"Até semana que vem, eles prometeram nos quitar tudo. A situação está mais tranquila agora, já que o Walter é um cara que tem experiência em esporte", afirmou à imprensa no começo desta noite de quinta-feira. "Arthur Zanetti fica em São Caetano, sim. Esperamos que agora a situação melhore, a promessa foi essa", completou Goto.