Chicago Blackhawks goleia e fecha a série contra o St. Louis Blues

Depois de perder os dois primeiros jogos na série contra o St. Louis Blues, o Chicago Blackhawks conseguiu virar e fechar a série neste domingo (27). O Chicago não tomou conhecimento do St. Louis e goleou por 5 a 1.

Bryan Bickell, do Chicago, foi o autor do primeiro gol da partida. Duncan Keith tocou para Brent Seabrook, que finalizou e viu Bryan Bickell desviar para o gol do St Louis. Aos 16 minutos da primeira etapa, T.J Oshie, que estava na frente do gol do adversário, recebeu um passe do sueco Alexander Steen e empatou para os Blues.

A segunda etapa não foi movimentada. Chicago viu os Blues errarem um powerplay, que mudaria o rumo da partida. No terceiro tempo, antes de completar um minuto, no powerplay, o Chicago marcou com Jonathan Toews, que recebeu do canadense Duncan Keith. No contra-ataque, aos 2 minutos do terceiro tempo, Patrick Sharp limpou do goalie e marcou o terceiro gol dos Hawks.

Aos 7 minutos, Andrew Shaw marcou o quarto gol e sacramentou a vitória dos Hawks. No final, Duncan Keith, que estava fazendo uma grande partida, marcou o dele e fechou o placar.

Agora o Chicago Blackhawks espera o Colorado Avalanche ou Minnesota Wild. Colorado está na frente, liderando a série por 3 a 2. O jogo pode ser decidido nesta segunda-feira (28), na casa do Minnesota Wild.

DB