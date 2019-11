Los Angeles Kings vence e abre 2 a 0 na série contra o Anaheim Ducks

Depois de perder o primeiro jogo em casa, o Anaheim Ducks recebeu o Los Angeles Kings em casa, no Honda Center. Menos de 1 minuto de partida, Gaborik, do Los Angeles Kings, marcou o primeiro gol dos Kings. Kopitar recebeu de Dustin Brown no contra-ataque e encontrou Gaborik livre, que carregou o disco até finalizar para o gol. Em seguida, o goalie dos Kings salvou a franquia de Los Angeles com a perna no ar, quando Smith-Pelley finalizou sozinho para o gol.

No powerplay, Patrick Maroon fez o gol do empate. Ryan Getzlaf tocou para o marcado Maroon, que conseguiu fazer o gol do empate. Após 3 minutos, a franquia de Los Angeles voltou a ficar na frente do placar, quando Alec Martinez recebeu do Tyler Toffoli e finalizou de longe.

O segundo período foi movimentado, mas sem gols. Os goalies trabalharam muito e evitaram chances de gols. A primeira grande defesa foi do goalie J. Quick, do Los Angeles. Ele fez um milagre ao salvar um chute de longe do Left Winger Maroon, que arranjou espaço e finalizou para o gol. Em seguida, J. Hiller salvou os Ducks de um provável gol. Hiller conseguiu salvar uma grande finalização do Gaborik, que mais uma vez recebeu do Kopitar. No rebote do chute do Gaborik, o autor do segundo gol do Kings chutou em cima do Hiller, que mais uma vez salvou o Anaheim Ducks.

No início do terceiro período, o time da casa tentou empatar o jogo, mas J. Quick continuou a salvar os Kings. Faltando poucos segundos para acabar a partida, Justin Williams tocou para Dwight King marcar o seu primeiro gol nos playoffs e sacramentar a vitória do Los Angeles Kings, que abriu 2 a 0 na série melhor de 7. O próximo jogo da série melhor de 7 será realizado em Los Angeles, no Staples Center.

Confira os principais lances da partida: