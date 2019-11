Com a chegada do Draft da NFL, conheça as necessidades dos times da AFC

Novamente um time da AFC terá a primeira escolha do Draft. Nos últimos dois, Indianapolis Colts e Kansas City Chiefs foram os responsáveis pela first pick e tiveram a oportunidade de selecionar o prospect de maior relevância em seu respectivo ano. Os Colts se deram bem ao apostar em Andrew Luck, substituto de Peyton Manning na franquia. Já os Chiefs ainda não obtiveram bons resultados com Eric Fisher, draftado pela equipe de Kansas no último ano. Desta vez, será o Houston Texans, time da Divisão Sul, que terminou a temporada passada com o pior recorde (duas vitórias e 14 derrotas) que terá a chance de escolher um possível futuro astro da Liga mais badalada do esporte norte-americano.

A VAVEL Brasil preparou um guia sobre as necessidades de cada uma das equipes da American Football Conference, que teve como campeão em 2013 o Denver Broncos, de Manning e cia. e na segunda colocação o New England Patriots, do quarterback Tom Brady.

Divisão Leste (AFC East)

Buffalo Bills



Principal: LB

Outras necessidades: DL e WR

​Sem ir aos playoffs há 13 temporadas, os Bills buscam fortalecer o elenco e dar suporte ao quarterback EJ Manuel, que está em seu segundo ano na NFL e será o titular da franquia em 2014. A defesa, uma das preocupações do time, teve a vinda de Brandon Spikes e Corey Graham, contratados no costless-agency. Para o Draft, Buffalo busca urgentemente companheiros para Spikes e necessita de wide receivers e um right tackle.

New England Patriots





Principal: WR

Outras necessidades: C e DL

Tom Brady sofreu bastante na última temporada com a falta de recebedores confiáveis. O alvo preferido do quarterback em 2013 foi Julie Edelman, que renovou com os Patriots no período de costless-agency e permanecerá na franquia de New England. Mas, contar apenas com Edelman novamente pode ser arriscado demais para os tricampeões da NFL. Por isso, os Pats necessitam de um ou dois wide-receivers jovens e explosivos. Outro setor carente no time é a linha defensiva. A equipe precisa buscar um substituto para Vince Wilfork, que está com os dias contados de sua carreira. Os Patriots prometem escolher na primeira rodada um DT para garantir que Wilfork seja bem substituído adiante.

New York Jets



Principal: CB

Outras necessidades: WR e OG

2013 foi um ano para a defesa do New York Jets esquecer. O time foi o 4º pior defendendo contra o passe na liga e busca no Draft reforçar a sua secundária. Outro problema dos Jets são os recebedores instáveis que compõem o elenco atualmente. Erick Decker foi contratado, mas necessita de companheiros que o evitem ficar sobrecarregado e ofereçam opções para Geno Smith ou Michael Vick

Miami Dolphins





Principal: OL

Outras necessidades: RB e TE

O escândalo de bullyng que agitou os vestiário do Miami Dolphins na temporada passada fez com que vários jogadores fossem dispensados. A linha ofensiva precisa ser remontada e um tight end, draftado. Os Dolphins também não possuem um pass rusher de confiança. Lamar Miller teve números medíocres no ano passado, terminando a temporada regular como o 3º pior running back titular da liga.

Divisão Norte (AFC North)

Baltimore Ravens



Principal: OL (RT)

Outras necessidades: S e C

Os Ravens renovaram com Eugene Monroe e deixaram o lado esquerdo da linha ofensiva em boas mãos. No entanto, o lado direito precisa ser preenchido e um offensive tackle deverá ser a primeira escolha do time no Draft. O bi-campeão do Super Bowl necessita reforçar sua backfield. Bons safetys são indispensáveis além da aquisição de um center.

Cincinnati Bengals



Principal: OL

Outras necessidades: CB e DE

Já são três anos com aparições seguidas nos playoffs e assim, os Bengals buscam em 2014 reafirmar o sucesso da franquia nas últimas temporadas. O ataque foi reforçado durante o costless-agency com as contratações do quarterback Jason Campbell, um reserva necessário de Andy Dalton e Marshall Newhouse, que chega para reforçar a linha defensiva de Cincinnati. Sem tanta dor de cabeça em relação ao lado ofensivo do time, será a defesa que ganhará atenção em dobro aos comandantes dos Bengals. O time busca consolidar um bom sistema defensivo e correrá atrás de cornerbacks e linebackers rentáveis nesse Draft.

Cleveland Browns



Principal: QB

Outras necessidades: WR e OL

O Cleveland Browns é um dos times que mais precisa de jovens talentos nesse Draft. Com outra temporada recheada de fracassos em 2013, a equipe visa melhorar neste ano e pode deixar a Divisão Norte da Conferência Americana mais disputada ainda. No costless-agency, aquisições do running back Ben Tate e do head coach Mike Pettine iniciaram os trabalhos do time na offseason. Com a dispensa de Brandon Weeden, que saiu de Cleveland rumo a Dallas, os Browns estão agora sem quarterback titular. Aliás, quarterback é a posição de maior carência da equipe nos últimos anos. Por isso, a esperança da franquia é de tentar acertar em cheio dessa vez em um signal caller que renda frutos no futuro. O nome mais badalado do Draft, Johnny Manziel é o mais cotado a ser escolhido pela equipe, mas, há suposições que distanciem a ideia de Cleveland escolher um QB na sua primeira escolha devido a nomes como os wide-receivers Mike Evans e Sammy Watkins (os melhores WR's do Draft) serem de uma das posições mais necessárias do time e estarem com grandes interesses das demais franquias no recrutamento.

Pittsburgh Steelers



Principal: CB

Outras necessidades: WR e DL

Com alguns veteranos saindo no costless-agency, os Steelers voltam a pensar em deixar a defesa ainda mais sólida e buscarão defensive tackles e cornerback nesse Draft. O setor defensivo da equipe tem sua média de idade caindo a cada temporada, e com peças-chaves cada vez mais jovens, os Sixsteelers também farão vista grossa em busca de algum wide receiver novato que faça companhia ao recém chegado Lance Moore, contratado para substituir Emmanuel Sanders. A linha defensiva e a secundária serão os setores de maior importância para o time, além da busca por mais alvos para Ben Roethlisberger, o 'Big Ben'.

Divisão Sul (AFC South)

Houston Texans



Principal: QB

Outras necessidades: OLB e OT

Obviamente, a maior fraqueza atual dos Texans é o seu ataque inconstante e protagonista de muitos erros bizarros na última temporada. Não é atoa que, por ceder tantos pontos, o time acabou vivendo uma sequência de derrotas que já tiraram o time dos playoffs. Sem tantas ambições na Liga, a franquia acabou terminando a temporada com a pior campanha, vencendo apenas dois dos 16 jogos que disputou.

O péssimo desempenho, rendeu a equipe o direito da primeira escolha do Draft neste ano. Sofrendo com a ausência de um bom quarterback, a equipe texana tem a oportunidade de selecionar um bom signal caller para a franquia, que pode render bons frutos já nesse ano. No entanto, a safra de quarterbacks disponíveis não é top class e com isso, Houston pode deixar de escolher um QB na sua escolha inicial e optar por draftar o defensive end Jadeveon Clowney, melhor jogador do Draft, mas, que atua no setor defensivo.

Convivendo nos últimos meses com essa dúvida, os Texans ainda necessitam melhorar muito o seu ataque. A linha ofensiva também ganha destaque e será um dos focos do time.

Indianapolis Colts



Principal: LB

Outras necessidades: S e WR

O Indianapolis Colts será um dos dois times que não terá nenhuma escolha na primeira rodada. Isso porque a franquia de Indiana, em meados da temporada passada, trocou a sua first pick no Draft com o Cleveland Browns pelo running back Trent Richardson. No ínicio, o negócio parecia que ia dar certo, mas Richardson decepcionou e terminou a temporada regular com apenas 32,7 jardas por jogo (média de 2,9 a cada corrida). No prejuízo, o time de Andrew Luck buscará contar com a sorte e tentará acertar em cheio em um bom nome na segunda rodada. Por ser o ser o setor com mais carência da equipe, a defesa será o foco dos técnicos de Indianapolis. Greg Manusky, coordenador defensivo do Colts buscará recrutar, se possível, linebackers e safeties de qualidade.

Jacksonville Jaguars



Principal: QB

Outras necessidades: RB e LB

Os Jags, como são carinhosamente chamados, surpreenderam a todos pelo belo ínicio de offseason. A diretoria foi às compras e, aos olhos dos especialistas, o time de Jacksonville vem para brigar por classificação aos playoffs esse ano. A competitividade do time irá com certeza aumentará com as aquisições, porém, uma incógnita que surge nos bastidores da equipe: o que arriscar na primeira escolha do Draft?

Essa questão atormenta a cabeça dos chefões dos Jaguars, que tem conhecimento da necessidade de um bom quarterback. Chad Henne teve seu contrato renovado, mas, deverá ser usado para dar suporte ao possível escolhido pelo Jags. Jacksonville ainda sofre com a fraca linha ofensiva e carece de linebackers.

Tennesee Titans



Principal: QB

Outras necessidades: CB e RB

Sem conseguir chegar nos playoffs há seis anos, o Tennesse Titans teve uma desempenho regular em 2013, ficando com o vice-campeonato da Divisão Sul com campanha de sete vitórias e nove derrotas na temporada regular. As últimas perfomances anuais da franquia alertaram os chefões do time de Nashville, que trabalham duro para encontrar soluções e recrutar bons jogadores no Draft desta quinta-feira (08). A equipe precisa reforçar sua defesa e melhorar o jogo terrestre. Com a saída de Chris Johnson para o New York Jets, drafitar um running back talentoso será indispensável, além da escolha de bons cornerbacks e linebackers.

Divisão Sul (AFC West)

Denver Broncos



Principal: LB

Outras necessidades: CB e DE

Se há um time que não está com tantas expectativas para o Draft, esse é o Denver Broncos. Após ter sido massacrado no último Super Bowl pelo Seattle Seahawks, Denver já "começou a recomeçar". Durante o costless-agency, contratações de peso como o defensive end DeMarcus Ware e o cornerback Aqib Talib além do wide receiver Emmanuel Sanders. Se houve muitas chegadas, as partidas foram inevitáveis, afinal, o time precisava abrir espaço em seu salary cap. Nomes como Eric Decker, Knowshon Moreno e Dominique Rodgers-Cromartie deram adeus a franquia do Colorado e seguiram direções diferentes. Mesmo com um elenco forte já formado, os Broncos ainda esperam encontrar jovens talentos a serem recrutados pelo time. Offensive guards, linebackers e cornerbacks são os alvos principais do atual vice-campeão da NFL.

Kansas City Chiefs



Principal: WR

Outras necessidades: S e OL

Nenhum time sofreu tantas baixas durante o costless-agency como o Kansas City Chiefs. O time teve de arcar com um espaço pequeno no salary cap e assim não pode suprir as saídas de nove de seus jogadores que atuaram na temporada passada. Tendo contratado apenas dois atletas (o defensive tackle e o linebacker Jon Asamoah), os Chiefs irão arriscar tudo nesse Draft, que será de extrema importância para o futuro da franquia. Alex Smith amarga com a falta de recebedores de confiança e a linha ofensiva foi totalmente desmontada com o ínicio de offseason, deixando o time com escolhas compensatórias que devem ser aproveitadas da melhor forma possível para que a boa campanha de 2013 possa se repetir.

Oakland Raiders



Principal: QB

Outras necessidades: WR e OL

Por ter sido o time com maior poder de compra durante o costless-agency, o Oakland Raiders decidiu gastar bastante na compra de muitos bons jogadores com passe livre. O que chamou atenção foi o interesse em atletas veteranos, presumindo que a equipe pretende já nessa temporada, figurar entre os melhores times da Liga e quem sabe "beliscar" uma vaga para os playoffs. O negócio feito com o Houston Texans pelo quarterback Matt Schaub gerou discussão entre a imprensa norte-americana, pois Schaub teve uma péssima temporada em 2013, liderando os Texans para a pior campanha de toda a NFL.

O que pode-se prever é que a escolha de Schaub não foi para o mesmo ser titular absoluto. Em seus 32 anos de idade, e indo para a sua 10º temporada como profissional, o veterano deverá ser usado para dar suporte e transmitir um pouco de sua experiência a uma possível escolha dos Piratas no Draft. A esperança do time é draftar Blake Bortles ou Johnny Manziel. No entanto, se jogadores como o wide-receiver Sammy Watkins sobrarem para o time de Oakland, a franquia não pensará duas vezes antes de recrutá-lo, o que pode deixá-los sem um dos três melhores signal callers do Draft (Bortles, Bridgewater e Manziel).

San Diego Chargers



Principal: CB

Outras necessidades: WR e DT

Surpresa nos playoffs da última temporada, o San Diego Chargers busca reforçar a sua secundária e recrutar wide-receivers que aumentem as opções para o quarterback Phillip Rivers. O time ainda necessita de um Nose Tackle, principal carência da equipe que promete ser amenizada já na primeira rodada do Draft, já que os Chargers farão de tudo para ficar com o defensive tackle Louis Nix, de Notre Dame.