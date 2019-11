Anaheim Ducks vence o Los Angeles Kings e diminui a vantagem do rival

Depois de perder os dois primeiros jogos em casa, Anaheim Ducks conseguiu sua primeira vitória na série contra o Los Angeles Kings, em Los Angeles. O time que contou com a volta do goalie dinamarquês Frederik Andersen, viu os donos da casa dominarem e criarem mais chances de gols.

O primeiro gol do Anaheim não demorou para sair. Ryan Getzlaf criou a jogada e tocou para Patrick Maroon, que estava do lado do gol do goalie Jonathan Quick, tocar para o canadense Perry abrir o placar. Em seguida, o finlandês Teemu Selanne deixou o disco para o Perrault finalizar, mas o canadense acabou desperdiçando a chance de abrir 2 a 0 ainda no primeiro período.

O time treinado por Darryl Sutter empatou em seguida, no powerplay. Anze Kopitar tocou para Gaborik, que tocou rapidamente para Jeff Carter empatar a partida. O centre Bonino roubou o disco e deixou o Teemu Selanne sozinho, na frente do Jonathan Quick. O finlandês não desperdiçou e marcou o segundo gol do Anaheim Ducks.

No terceiro período, o Los Angeles teve a chance de empatar logo de cara, mas o russo Voynov errou o gol, que estava vazio. Andersen, que disputou o seu primeiro jogo de playoffs nesta temporada, acabou se machucando sozinho e deu a vaga para o goalie Jonas Hiller, que disputou os dois primeiros jogos da série melhor de 7.

O balde de água fria do Los Angeles Kings veio aos 17 minutos, com Ben Lovejoy, que recebeu do canadense Cogliano e acabou acertando um belo chute, matando o goalie Jonathan Quick. Com menos de um minuto para acabar, Mike Richards acabou diminuindo para os Kings. Ele pegou o rebote depois de um chute do Tanner Pearson, que finalizou no canto do ringue.

O jogo 4 será realizado neste sábado (10), em Los Angeles. Los Angeles Kings está vencendo o seu grande rival na série melhor de 7 por 2 a 1.

Confira os principais lances da partida, no vídeo abaixo: