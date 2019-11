Anaheim Ducks vence e empata a série contra o Los Angeles Kings

Contando com o jovem goalie John Gibson fazendo sua estréia nos playoffs da Stanley Cup, o Anaheim Ducks venceu o Los Angeles Kings por 2 a 0, fora de casa pela segunda rodada dos playoffs. Os gols de Smith-Pelley e Ryan Getzlaf saíram no fim da primeira etapa, sendo que o último saiu no powerplay.

O jogo 5 será realizado nesta segunda-feira (12), no Honda Center, em Anaheim. Pela primeira vez se enfrentando nos playoffs, os rivais da Califórnia vem protagonizando uma série histórica nos playoffs da Stanley Cup. O retrospecto dos times jogando em casa não são bons, já que somente o time que visitou venceu.

Não demorou muito para os Kings testarem a capacidade do novato goalie John Gibson. O canadense Justin Williams estava em velocidade e tocou para Gaborik ficar sozinho com o estreante do Anaheim. O eslovaco finalizou e o Gibson rebateu o disco com a mão. O primeiro gol saiu aos aos 16 minutos, depois que Corey Perry tocou para trás e achou Smith-Pelley, que marcou o terceiro gol dele na pós-temporada.

Houve uma pequena confusão perto do gol do Jonathan Quick, que salvou os Kings no primeiro chute, mas não conseguiu salvar no rebote, já que Getzlaf foi mais rápido e abriu 2 a 0 para os Ducks.

Depois de tomar dois gols no primeiro período, o goalie Jonathan Quick foi substituído pelo canadense Martin Jones. Os Kings continuaram atacando, perturbando a vida de John Gibson. Pearson, dos Kings, teve uma grande oportunidade de diminuir o placar, mas Gibson defendeu com a perna.

No terceiro período, Pearson carregou o disco até o canto direito do ringue e tocou para Tyler Toffoli, que finalizou em cima de Gibson. Pearson recuperou o disco no rebote e tocou para Jarret Stoll finalizar de longe e consagrar o rookie John Gibson. O time de Los Angeles foi apertando a franquia de Anaheim, que foi eficiente na defesa e segurou o Los Angeles no Staples Center.

No vídeo abaixo, confira os melhores momentos da partida: