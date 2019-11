Em jogo bem movimento, Montreal Canadiens goleia o Boston Bruins por 4 a 0

Depois de perder os dois últimos jogos, o Montreal Canadiens goleou o Boston Bruins por 4 a 0, com gols de Lars Eller, Max Pacioretty e dois de Thomas Vanek. O resultado do jogo não foi a realidade dentro do ringue, porque os Bruins dificultaram e jogaram de igual pra igual contra o Canadiens.

A franquia canadense não demorou muito para marcar o primeiro gol na primeira etapa. No segundo minuto da partida, Kevin Miller, do Boston, deixou o disco fugir do taco dele e, para a felicidade da barulhenta torcida do Montreal, Lars Eller aproveitou a bobeira da defesa adversária para marcar o primeiro gol da vitória. As chances mais perigosas do primeiro período foram do Canadiens, que viram o goalie Tuukka Rask salvar os Bruins. Porém, o Boston teve uma grande chance de empatar com o Loui Eriksson, que recebeu um passe e ficou cara a cara com o goalie canadense Carey Price, que fez uma belíssima defesa.

No segundo período, Max Pacioretty, aos 15 minutos de partida, marcou depois que Nathan Beaulieu viu a defesa da equipe americana adiantada e tocou para o americano marcar o segundo gol da partida. Dois minutos depois, no powerplay, Thomas Vanek marcou depois de uma confusão entre Max Pacioretty e a defesa da franquia americana. O left-winger da equipe canadense venceu o duelo de patins na cara do gol, mas o austríaco Thomas Vanek foi mais rápido e marcou o terceiro gol do Montreal.

O terceiro período foi equilibrado como os outros, com boas chances para as duas equipes. Porém, nos minutos finais da partida, Thomas Vanek voltou a marcar. Ele viu David Dershanais roubou o disco e tocou para Vanek finalizar a partida.

A série melhor de sete ficou empatada em 3 a 3 depois da vitória do Montreal Canadiens. O último jogo será realizado nesta quarta-feira (14), em Boston.

No vídeo abaixo, veja os melhores momentos do jogo seis entre Canadiens e Bruins: