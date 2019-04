Los Angeles Kings derrota rival Anaheim Ducks e força o jogo sete

Depois de perder por 4 a 3 e ficar atrás na série melhor de sete, o Los Angeles Kings venceu o Anaheim Ducks por 2 a 1 pela Stanley Cup, os playofs da NHL. O jogo, que foi realizado na noite de quarta-feira (14) em Los Angeles, no Staples Center, foi bem disputado e as duas equipes protagonizaram um jogo parecido. Os Kings finalizaram 23 vezes e não levaram uma grande vantagem no número de chutes, já que os Ducks chutaram 22 vezes.

Aos oito minutos, os Kings marcaram com Jake Muzzin, que marcou o seu terceiro gol na pós-temporada. O disco estava com Gaborik, que deixou Kopitar livre para finalizar. Porém, o camisa 11 tocou para Muzzin, que estava na frente da área azul do goalie John Gibson, marcar. Os donos da casa até tentaram continuar a pressão, mas não criaram e não sofreram nenhum risco de gol adversário.

Perto do fim do segundo período, o Los Angeles Kings voltou a marcar, dessa vez com Trevor Lewis, que recebeu um passe do Justin Wiliams para finalizar e ver o novato John Gibson falhar e sofrer o segundo gol da partida. Depois de 37 segundos, o Anaheim Ducks quase marcaram com Saiku Koivu. O finlandês finalizou e o goalie Jonathan Quick desviou o disco, que ainda bateu na trave e desviou para o lado direito. Depois de tomar o segundo gol, o Anaheim Ducks tomou conta das ações e marcou depois de 1 minuto. Kyle Palmieri recebeu de Bonino e passou por trás do gol dos Kings, onde ele arrastou o disco para o outro ládo do gol e chutou, marcando um belíssimo gol para a franquia visitante.

Em seguida, Drew Doughty, do Los Angeles, tentou fazer a mesma coisa que Palmieri fez, só que a defesa dos visitantes defenderam e salvaram duas vezes, já que no rebote, John Gibson fez uma bela defesa.

O jogo ficou lá e cá na terceira etapa do jogo, com as melhores chances de gols criada pelo time visitante, que forçou o Quick fazer grandes defesas. Nos últimos 10 segundos, os Kings se fecharam na frente do gol e bloquearam várias finalizações dos Ducks. O jogo sete será realizado em Anaheim, nesta sexta-feira (16). O jogo sete vai decidir o vencedor dos rivais da Califórnia, que nunca se enfrentaram numa série de playoffs da Stanley Cup. O vencedor vai enfrentar o Chicago Blackhawks, que fechou a série nessa terça-feira, após vencer o Minnesota Wild.

No vídeo a seguir, veja os mehores momentos da partida: