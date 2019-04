Chicago Blackhawks vence Los Angeles Kings e abre 1 a 0 na série

O primeiro jogo da final da Conferência Oeste dos playoffs da Stanley Cup deu Chicago Blackhawks, que venceu o Los Angeles Kings por 3 a 1, com gols de Brandon Saad, Duncan Keith e Jonathan Toews. Com isso, os Blackhawks abrem 1 a 0 na série da final.

O segundo jogo da final será realizado em Chicago, nesta quarta-feira (21).

O primeiro grande lance da partida foi dos Kings, com Mike Richards. No três contra dois, o centre canadense finalizou depois de um contra-ataque. Mas o goalie Corey Crawford foi mais eficiente e defendeu a finalização do adversário. Aos 14 minutos saiu o primeiro gol dos Hawks, com Brandon Saad. O americano desviou para o gol o chute que Nick Leddy tentou de longe.

Em seguida, a franquia de Illinois quase tomou um gol perto do final da primeira etapa. Kyle Clifford passou por trás do gol do canadense Crawford, e em seguida, Clifford finalizou, mas o goalie canadense defendeu.

O início da segunda etapa começou com um gol do Los Angeles Kings. Aos 4 minutos, depois de receber o disco de Jeff Carter, Tanner Pearson tocou para Toffoli, que estava na cara do gol e livre de marcação, finalizar para o gol. Aos 11 minutos, Saad inverteu a jogada para Duncan Keith, que finalizou de longe e marcou o segundo gol do Chicago Blackhawks. Duncan Keith ainda contou com um desvio não proposital do rival Trevor Lewis.

Os Kings ainda tiveram mais uma chance de empatar a partida no segundo período do jogo. Depois de uma finalização no powerplay, Michael Rozsival, dos Blackhawks, tirou o disco e afastou o perigo que estava próximo, já que o disco ia sobrar para o Justin Williams, dos Kings, finalizar para o gol, que estava livre.

Ainda no início do terceiro período, Richards deu um belo passe e deixou Toffoli sozinho, que carregou o disco e tentou driblar o goalie dos Hawks, que não viu o adversário acertar a trave.

Aos 16 minutos da última etapa, Jonathan Toews marcou o seu sexto gol nos playoffs da Stanley Cup e marcou o último gol da partida. Marian Hossa puxou o contra-ataque no três contra um e tocou para Johnny Oduya, que rapidamente passou para Toews marcar o gol da vitória.

No vídeo abaixo, confira os melhores momentos da partida: