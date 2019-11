De virada, Los Angeles Kings vence o Chicago Blackhawks e abre 2 a 1 na série

Depois de massacrar o Chicago Blackhawks no segundo jogo da série, o Los Angeles Kings voltou a vencer os Hawks e abriu 2 a 1 na série dos playoffs da Stanley Cup na NHL. O time de Chicago abriu 2 a 1 no primeiro período, mas tomou dois gols no segundo tempo, permitindo a virada dos donos da casa. No terceiro período, ambos marcaram um gol. O quarto jogo da série melhor de sete será realizado nesta quarta-feira (26), em Los Angeles.

O primeiro gol da partida foi do time visitante, após os Kings perderem o disco no powerplay. O canadense Justin Williams se atrapalhou e permitiu que Jonathan Toews roubasse o disco. No contra-ataque, Toews foi mais rápido e marcou um shorthanded gol. No powerplay, os Kings marcaram com Voynov. O russo finalizou de longe, mas o chute foi bloqueado pela defesa dos Hawks. Drew Doughty pegou o disco no rebote e tocou para Jeff Carter, que tocou para Voynov voltar a finalizar para o gol.

Jonathan Toews marcou o segundo gol do último campeão da Stanley Cup no rebote, após Michael Rozsival driblar a defesa do Los Angeles e finalizar para o gol. O canadense Toews marcou o seu oitavo gol nos playoffs da Stanley Cup.

No segundo período da partida, Jeff Carter marcou o segundo gol dos Kings aos 8 minutos. Tanner Pearson conseguiu recuperar o controle do disco atrás do gol e tocou para o canadense Jeff Carter, que estava na cara do gol, finalizar e empatar a partida. O gol da virada saiu aos 14 minutos do segundo período, com Tyler Toffoli. O autor do segundo gol do penúltimo campeão da Stanley Cup deu um belo passe para Toffoli, que estava completamente livre de marcação, carregar e mover a direção do disco para finalizar.

O time do Staples Center marcou o terceiro gol com Drew Doughty, no powerplay. Justin Williams tocou para o canadense Jake Muzzin, que rapidamente tocou para Doughty, que finalizou de muito longe e foi feliz ao marcar o quarto gol. Os Blackhawks diminuiram, mas já era tarde demais. Patrick Sharp desviou o disco, que foi finalizado por Nick Leddy, e marcou o terceiro gol do time visitante.

