Em jogo espetacular, Chicago Blackhawks vence Los Angeles Kings e força o jogo sete

Após vencer o jogo cinco por 5 a 4 em Chicago, os Blackhawks e os Kings se enfrentaram pelo o jogo seis dos playoffs da Stanley Cup. O atual campeão da Stanley Cup virou o jogo e terá a oportunidade de voltar à grande final da Stanley Cup pelo segundo ano consecutivo. O último jogo da série melhor de sete será realizado neste domingo (1), no Home United. A partida começará às 21h.

No primeiro minuto da partida, Marian Hossa teve a oportunidade de marcar. Após receber de Bryan Bickell, o eslovaco finalizou e o goalie Jonathan Quick fez uma grande defesa. Aos 17 minutos da primeira etapa, Jarret Stoll venceu uma dividida atrás do gol e tocou para Dwight King marcar o primeiro gol dos Kings e marcar o seu segundo gol nos playoffs.

Patrick Kane empatou a partida para o Chicago Blackhawks no segundo período da partida. No powerplay, Kane tocou para o canadense Jonathan Toews, que rapidamente tocou para o americano finalizar e marcar o seu sétimo gol na pós-temporada. O gol da virada ocorreu logo em seguida, após Brent Seabrook bloquear a finalização dos Kings e Patrick Sharp puxar um contra-ataque e tocar para Ben Smith marcar o gol.

A franquia de Illinois teve a oportunidade de ampliar o marcador com o canadense Patrick Sharp. No dois contra um, Sharp recebeu do sueco Marcus Kruger e finalizou para o gol, só que Quick fez uma grande defesa e salvou o time californiano. Alec Martinez tentou responder para o Los Angeles Kings. O americano passou por trás do gol e tentou surpreender o goalie Crawford na lateral do ringue.

O penúltimo campeão da Stanley Cup reagiu no início da partida. Dustin Brown passou o disco para Drew Doughty, que fingiu uma finalização e em seguida acertou uma bela finalização ao gol dos Hawks. Os Kings viraram 2 minutos depois do gol do empate, após o autor do segundo gol puxar a marcação de Marian Hossa pra ele e passar o disco para o americano Alec Martinez chutar de longe e virar o jogo.

O atual campeão da Stanley Cup não de desanimou e empatou o jogo em seguida, depois que Patrick Kane acertou um belo passe para Duncan Keith chutar no canto direito de Quick, que não conseguiu defender o belíssimo chute. Faltando apenas três minutos para acabar, Patrick Kane carregou o disco e achou espaço para finalizar de longe, marcando o gol da virada. Nos últimos segundos, os Kings atacaram com força total, mas não foi o suficiente para bloquear a defesa do adversário.

Confira os melhores momentos da partida: