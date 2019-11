New York Rangers vence e mantém vivo sonho do título da NHL

Após perder os três primeiros jogos da final da Stanley Cup, New York Rangers venceu o Los Angeles Kings por 2 a 1, com gols de Benoit Pouliot, Martin St. Louis e Dustin Brown, para os Kings. O jogo 5 da final da Stanley Cup será realizado nesta sexta-feira (13), em Los Angeles.

No último segundo do powerplay, o time da casa abriu o placar com Benoit Pouliot, que desviou a finalização de John Moore, que estava livre de marcação para finalizar direto para o gol. Após tomar o primeiro gol, os Kings quase marcaram o gol de empate ainda na primeira etapa da partida. O americano Alec Martinez recebeu de Gaborik e finalizou para o gol e contou com uma falha do goalie Lundqvist, que não conseguiu defender o disco e recebeu uma grande ajuda da defesa, especialmente Anton Stralman, que afastou o disco, que estava em cima da linha, e impossibilitou Jeff Carter de empatar a partida em 1 a 1.

Faltando apenas 4 segundos para acabar o tempo do primeiro período, o New York Rangers quase conseguiu uma vantagem confortável ainda na primeira etapa. O americao Ryan McDonagh chutou e Jonathan Quick evitou o gol, mas no rebote, Moore tentou finalizar, mas acabou sendo atrapalhado pelo centre dos Kings, Jarret Stoll.

Na segunda etapa da partida, McDonagh tocou para o craque Martin St. Louis, que rapidamente passou o disco para Derek Stepan achar um espaço e finalizar para o gol, que foi bem protegido por Lundqvist. Porém, no rebote, Martin St. Louis recebeu de Chris Kreider, que estava de frente para o gol, e tocou para abrir 2 a 0 no marcador.

Os Kings diminuiram com Dustin Brown, após um erro de domínio dos Rangers. Dan Girardi não conseguiu dominar o disco e Dustin Brown foi mais rápido na corrida, conseguindo chegar livre na cara do gol, onde ele não desperdiçou e diminuiu para o penúltimo campeão da Stanley Cup.

Já no terceiro período, os Kings começaram assustando, com Gaborik passando para Toffoli, que chutou e viu Kopitar desperdiçar a grande chance de empatar o jogo. A franquia californiana continuou pressionando os Rangers, que se defendiam desesperadamente do time visitante. No final da partida, os números terminaram a favor dos Kings, que chutaram 41 contra 19 do time da Big Apple.

No vídeo abaixo, os melhores momentos da partida:

Confira o belíssimo gol de Dustin Brown, que aproveitou o erro de Girardi: