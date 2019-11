Após agredir novato em treino, Martellus Bennett é suspenso pela diretoria dos Bears

Nesta segunda-feira (4), a comissão técnica do Chicago Bears teve que parar um treino por causa de uma atitude exagerada do tight end Martellus Bennett, que quase socou o defensive back Kyle Fuller após uma jogada. E menos de um dia depois, a diretoria da franquia optou por punir o atleta.

Por meio de seu Twitter oficial, os Bears se posicionaram sobre o caso e anunciaram que suspenderam Bennett por tempo indeterminado, alegando conduta prejudicial à equipe. Além disso, a equipe estuda uma forma de punição financeira, que pode ser uma multa que equivale ao salário de uma semana do atleta ou até mesmo a suspensão do pagamento durante quatro semanas.

ENTENDA O CASO

Tudo corria normalmente durante o treino dos Bears na segunda-feira. Só que que após Bennett fazer uma recepção em passe de Jay Cutler, Fuller chegou rapidamente para derrubar o companheiro e tentou roubar a bola. Não concordando com a atitude do novato, Bennett imediatamente foi tirar satisfações com Fuller, e, em questão de segundos levou o ex-Virginia Tech ao chão, em um movimento perigoso. Os demais jogadores dos Bears foram rapidamente tentar acabar com a briga e conseguiram separar os atletas.

Depois do incidente, o técnico Marc Trestman cancelou o treino. Ao voltar dos vestiários, Bennett falou sobre o ocorrido à ESPN americana.

"Eu vou para o campo por uma razão: preparar-me para ganhar o campeonato. Eu sempre treino e jogo duro", disse o tight end. "Devo ser uma das pessoas mais violentas no campo, mas esse é o meu estilo de jogo. Vou continuar jogando como sempre joguei, e por isso estou aqui".

Bennett foi contratado pelos Bears durante o mercado de 2013, após passagem pelo New York Giants e acertou por quatro temporadas com a franquia de Illinois. Enquanto isso, Fuller foi selecionado pelo time de Chicago com a 14ª escolha da primeira rodada do último draft.

Confira o vídeo do incidente entre Bennett e Fuller: