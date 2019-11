Em tempos distintos, Manning leva a melhor sobre Luck e Broncos vencem Colts

Atual campeão da Conferência Americana da NFL, o Denver Broncos iniciou sua temporada com uma boa vitória. Por 31 a 24, o time de Peyton Manning bateu o Indianapolis Colts, jogando no Mile High Stadium. O time da casa se sobressaiu principalmente nos dois primeiros quartos, e viu seu quarterback criar uma boa ligação com o tight end Julius Thomas, autor de três touchdowns.

Jogando contra sua ex-equipe, Manning não perdoou a fraca defesa dos Colts. Com falhas na secundária e sem forçar o quarterback adversário, o time de Indianapolis não equiparou com o atual vice-campeão do Super Bowl, e contou também com erros próprios para que o placar chegasse nessa diferença. O jovem quarterback Andrew Luck (35/53 passes, 370 jardas, dois touchdowns e duas interceptações), que começou a partida com uma interceptação, até conseguiu bons drives e se recuperou na segunda etapa, mas foi prejudicado por mais um fraco desempenho de sua linha ofensiva, e não brilhou no Sunday Night Football.

A partida teve dois tempos muito distintos: enquanto Manning (22/36 passes, 269 jardas, três touchdowns e zero interceptações), que alcançou Bett Frave e se tornou o segundo quarterback da história a vencer os 32 times da liga, e os Broncos brilharam na primeira etapa; Luck dominou as ações ofensivas dos dois últimos quartos, e ainda conseguiu encostar no placar e assustar os donos da casa -- mas insuficiente. Na próxima rodada, os Broncos viajam para enfrentar o Kansas City Chiefs, enquanto os Colts tentam se recuperar em sua estreia em casa -- dessa vez contra o Philadelphia Eagles.

Conexão Manning-Thomas humilha defesa, e Broncos abrem boa vantagem

Os Colts não conseguiram avançar muito no primeiro drive, e coube a Adam Vinatieri tentar acertar um field goal de 55 jardas. A bola foi na trave, mas, no entanto, a falta já havia sido marcada: delay of game e punt para o time de Indianapolis. Em sua primeira campanha, os Broncos conseguiram avanços importantes, com passes curtos de Peyton Manning e boas corridas terrestres de Montee Ball e CJ Anderson. Ao alcançar a primeira para o gol, o quarterback de Denver errou três passes, sendo quase interceptado na última tentativa. Os primeiros pontos da partida foram marcados no field goal de Brandon McManus.

Andrew Luck tentou levar os Colts ao ataque, mas falhou ao tentar passe longo para o bem marcado Dwayne Allen: a bola foi desviada no meio do caminho e interceptada por Rahim Moore. Após bom drive de Manning, passe para o tight end Julius Thomas, já dentro da end zone, marcar o primeiro touchdown da noite: 10 a 0, já no início do segundo quarto.

Indianapolis não conseguia avançar, então coube a Peyton Manning mostrar como se faz: mais uma grande campanha, que terminou com play action e ótimo passe para o próprio Julius Thomas receber e correr até a end zone, garantindo mais um touchdown. E a exibição de gala do quarterback de Denver continuou no fim do segundo quarto. Grande passe de 40 jardas para o estreante Emmanuel Sanders deixar o time próximo a end zone, e a história se repetiu: Manning para Thomas, e mais um touchdown para o time da casa.

Nos instantes finais do primeiro tempo, os Colts conseguiram diminuir. Scramble de Andrew Luck, que correu e pulou para acertar a divisória do campo e marcar o touchdown. Os juízes a princípio haviam anulado a jogada, mas a revisão confirmou os pontos para Indianapolis.

Colts encostam, mas não conseguem evitar vitória de Denver

Os Colts voltaram melhores na segunda etapa, e chegaram a marcar um TD, mas anulado pela arbitragem: em uma quarta descida para a end zone, Luck foi segurado pela defesa e Bradshaw 'roubou' a bola das mãos do quarterback. Ele correu para marcar, mas a jogada já havia sido anulada, já que não haveria mais progressão do camisa 12 de Indianapolis.

Andrew Luck fez mais um bom drive, dessa vez em conexões com Reggie Wayne e em corridas de Bradshaw. Mas, ao chegar próximo da end zone, o ataque de Indianapolis não funcionou. Resultado: field goal de Adan Vinatieri, e 17 a 10 no placar do Mile High Stadium.

Logo na abertura do último quarto, Griff Whalen retornou para touchdown, mas a jogada foi anulada porque o wide receiver já havia encostado o joelho no chão no início da jogada. O drive, mais uma vez, não teve nenhum resultado. Cientes de que precisavam matar o jogo, os Broncos resolveram a partida quando o relógio marcava dez minutos para o fim: um drive caracterizado por corridas terrestres terminou com o running back Montee Ball vencendo a defesa e pulando para a end zone, marcando 31 a 10.

Os Colts diminuiram também: passe de Luck para Allen, que viu a defesa de Denver parar e correu para a end zone para marcar um touchdown de 41 jardas. Em desespero, os visitantes ainda conseguiram recuperar um onside kick, mas não aproveitaram: mesmo após converter uma quarta descida, Luck lançou para Coby Fleener, que não conseguiu agarrar e, com o desvio, a bola sobrou para novamente para Rahim Moore interceptar o passe.

Faltando três minutos no relógio, os Colts conseguiram encostar no placar. Andrew Luck levou a bola até a end zone, lançando para o estreante Hakeem Nicks anotar seu primeiro touchdown em Indianapolis. Os visitantes até pressionaram pouco antes do two-minute warning, mas não conseguiram completar a última jogada e não evitaram a derrota na estreia.

Resultados da primeira semana:

Quinta, 04/09

Seattle Seahawks 36 x 16 Green Bay Packers

Domingo, 07/09

Atlanta Falcons 37 x 34 New Orleans Saints

Baltimore Ravens 16 x 23 Cincinnatti Bengals

Chicago Bears 20 x 23 Buffalo Bills

Houston Texans 17 x 6 Washington Redskins

Kansas City Chiefs 10 x 26 Tennesse Titans

Miami Dolphins 33 x 20 New England Patriots

New York Jets 19 x 14 Oakland Raiders

Pittsburgh Steelers 30 x 27 Cleveland Browns

St. Louis Rams 6 x 34 Minnesota Vikings

Philadelphia Eagles 34 x 17 Jacksonville Jaguars

Dallas Cowboys 17x28 San Fracisco 49ers

Tampa Bay Buccaneers 14x20 Carolina Panthers

Denver Broncos 31x24 Indianapolis Colts

Segunda, 08/09

Detroit Lions x New York Giants

Arizona Cardinals x San Diego Chargers